rustem umerov i igor kostjukov na čelu delegacija ukrajine i rusije

Ukrajina i Rusija održaće danas direktne razgovore u Abu Dabiju u pokušaju da pronađu rešenje za okončanje rata koji traje već skoro četiri godine, piše nemačka novinska agencija dpa.

Kremlj i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskipotvrdili su datum razgovora, ali nisu izneli dodatne detalje. Direktni pregovori Moskve i Kijeva obnovljeni su pre nedelju dana nakon duge pauze.

Održani su iza zatvorenih vrata, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država preko njihovog glavnog pregovarača Stiva Vitkofa. Ovog puta, zaraćene strane pregovaraju bez prisustva američkih predstavnika.

Dogovor još nije na vidiku

Iako su pregovarački timovi više puta opisivali razgovore kao konstruktivne, sporazum o miru još uvek nije na vidiku. Teritorijalna pitanja ostaju ključna tačka neslaganja.

Rusija zahteva da se Kijev povuče iz delova istočne ukrajinske oblasti Donbas, prvenstveno iz područja Donjecka i Luganska koja su i dalje pod kontrolom Ukrajine. Zelenski je u više navrata odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka.

Ko predvodi delegacije?

Ukrajinsku delegaciju predvodiće glavni pregovarač Rustem Umerov, dok je na čelu ruskog tima Igor Kostjukov, šef vojne obaveštajne službe GRU.

Privremeni prekid napada na energetiku

Na zahtev američkog predsednika Donalda Trampa, Rusija je pristala da privremeno obustavi napade na energetsku infrastrukturu zbog ekstremne hladnoće i već velikih razaranja u Kijevu i drugim gradovima. Ipak, napadi na druge ciljeve su nastavljeni.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskovizjavio je u petak da će ograničeno primirje trajati samo do danas, kako bi se obezbedila "dobra osnova" za mirovne pregovore.

Zelenski je rekao da ne postoji formalni sporazum o privremenom prekidu vatre, ali je obećao da Ukrajina neće napadati ruske energetske ciljeve ukoliko se Rusija bude pridržavala svog obećanja.