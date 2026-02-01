Slušaj vest

Trideset jedan policajac je povređen u sukobima između policije i demonstranata, od kojih su neki bili maskirani. Deset ljudi je uhapšeno.

Još nema informacija o tome koliko je demonstranata povređeno. Protesti su održani zbog iseljenja kulturnog centra Askatasuna, koji je decenijama bio mesto okupljanja levičarske scene u Torinu, neposredno pre Božića.

Organizatori su saopštili da je oko 50.000 ljudi učestvovalo u protestnom maršu kroz centar grada u subotu. Demonstranti su takođe mahali palestinskim zastavama.

Na protestima su izbili neredi. Gomila je bacala kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete na policiju. Zapaljeno je nekoliko kanti za smeće. Zapaljen je i policijski kombi.

Snage bezbednosti su odgovorile suzavcem i vodenim topovima. Jedan demonstrant je odveden sa povredama glave, a jedan video snimak prikazuje policajca kako leži na zemlji i koga tuku maskirani muškarci.

Italijanska premijerka Đorđa Melonioštro je osudila nerede u Torinu. Rekla je da je to bio "ozbiljan i neprihvatljiv" incident i da je legitimno iseljenje nezakonito zauzete imovine iskorišćeno kao izgovor za nasilje, paljevinu, bacanje petardi i organizovane napade, uključujući napad na policijsko oklopno vozilo.

- Video snimci napadnutog policajca govore sami za sebe: ovo nisu demonstranti, već ljudi koji deluju kao neprijatelji države - rekla je.

Meloni je rekla da su cenu nereda platile snage reda, koje su bile prinuđene da se suoče sa "pravom urbanom gerilom", ali i novinari koji su napadnuti dok su obavljali svoj posao. Izrazila je punu solidarnost sa njima, kao i sa građanima koji su pretrpeli štetu, i naglasila da ovo nije ni neslaganje ni protest, već nasilan napad usmeren na napad na državu i njene predstavnike. Rekla je da takve napade treba tretirati.