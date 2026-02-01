Slušaj vest

Džefri Epstajn je, prema testamentu koji je potpisao samo dva dana pre smrti, planirao da svojoj devojci ostavi 50 miliona dolara, dijamantski prsten od 33 karata, ostrvo Little Saint James - poznato kao "Pedo ostrvo", kao i luksuznu kuću u Njujorku.

Testament potpisan dva dana pre smrti

Osramoćeni finansijer potpisao je testament 8. avgusta 2019. godine, samo dva dana pre nego što je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, gde je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Dokument je osam dana nakon njegove smrti potpisao njegov advokat Daren Indajk.

Epstajn je planirao da svoju imovinu, procenjenu na 288 miliona dolara, i kolekciju nekretnina širom sveta ostavi najmanje 44 različita korisnika.

Imovina prebačena u fond za žrtve

Umesto da naslednici dobiju milione, Epstajnova zaostavština prebačena je u fond, iz kog su isplaćivane odštete žrtvama, kao i porezi i pravni troškovi. Prema najnovijim finansijskim izveštajima, od početne sume ostalo je još oko 127 miliona dolara.

Milioni i luksuz za Karinu Šuljak

Epstajn je nameravao da svojoj devojci, Karini Šuljak, ostavi 50 miliona dolara, prema dokumentima koje je američko Ministarstvo pravde (DoJ) objavilo u najnovijem paketu Epstajnovih fajlova.

Šuljak, poreklom iz Belorusije, navodno je bila u vezi sa Epstajnom između osam i deset godina.

Nekretnine širom sveta i dijamantski prsten

Pored novca, Epstajn je želeo da joj ostavi ostrvo Little Saint James, ranč Zoro u Novom Meksiku, ozloglašenu gradsku kuću u Njujorku, kao i nekretnine u Parizu i na Floridi.

Takođe je planirao da joj ostavi dijamantski prsten od 33 karata, "sa baget dijamantima po obodima montiranim u platini".

Putovanja privatnim avionom i hapšenje

Šuljak je bila među osobama koje su se nalazile u Epstajnovom privatnom avionu kada je uhapšen u julu 2019. godine. FBI ga je tada priveo na aerodromu Teterboro u Nju Džerziju, po povratku iz Pariza.

Poreklo i život u SAD

Rođena u Minsku, Šuljak je, prema navodima, stigla u Sjedinjene Američke Države 2009. godine i udala se za saradnicu Epstajna, Dženifer Kalin.

Nekoliko godina kasnije započela je romantičnu vezu sa Epstajnom i stekla nadimak "inspektorka" zbog opsesivnog nadgledanja i proveravanja tokom njihove veze. Njena povezanost sa Epstajnom otkrivena je tek nekoliko meseci nakon njegove smrti.

Pomoć porodici u Belorusiji

Navodi se da je Epstajn finansirao skupo lečenje njene majke i možda pomogao u kupovini luksuzne kuće u kojoj njeni roditelji žive u Minsku, glavnom gradu Belorusije.

Milioni dokumenata i kompromitujući materijali

Ministarstvo pravde SAD objavilo je u petak oko tri miliona dokumenata iz Epstajnovih fajlova. Među njima su hiljade fotografija i video-snimaka, uključujući i slike na kojima se vidi britanski princ Endru Mauntbaten Vindzorkako četvoronoške stoji nagnut nad ženom koja leži na podu i dodiruje joj stomak.

Veze sa britanskom kraljevskom porodicom

Drugi dokumenti sadrže mejlove u kojima bivša supruga princa Endrua, Sara Ferguson (66), opisuje Epstajna kao "brata kakvog sam oduvek želela".