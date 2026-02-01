TRAMP PONOVO ZAPRETIO IRANU! "Veliki moćni brodovi plove ka Bliskom istoku", Teheran uzvraća: "Odgovorićemo kao nikad do sada" (VIDEO)
Američki predsednik Donald Trampizrekao je najnoviju pretnju Iranu tvrdeći da "veliki moćni brodovi" plove ka Bliskom istoku.Obučen u smoking odelo, Tramp je u svom predsedničkom avionu odgovorio na pitanje novinara o trenutnoj američkoj politici prema Iranu.
- Ne mogu vam to reći, ali, kao što znate, zaista se veliki moćni brodovi kreću u tom pravcu. Ne mogu da kažem detalje, ali nadam se da ćemo postići dogovor koji je prihvatljiv - rekao je Tramp.
Reakcija na poruku iz Saudijske Arabije
Kada je upitan o navodnoj izjavi saudijskog ministra odbrane da bi povlačenje SAD samo ohrabrilo Teheran, Tramp je rekao:
- Neki ljudi tako misle, neki ne. Ako može da se postigne dogovor bez nuklearnog oružja, trebalo bi da ga pokušaju. Ne znam da li će, ali ozbiljno razgovaraju s nama.
Prethodne pretnje i "lepa armada"
Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Tramp zapretio Iranu da prihvati nuklearni dogovor ili će se suočiti sa masovnim vojnim udarom.
Američka "lepa armada" ratnih brodova ove nedelje pozicionirana je u regionu Bliskog istoka, na šta je Teheran reagovao tvrdeći da bi svaki napad bio "akt rata".
Glavni Trampov cilj - zaštita građana Irana i prekid nuklearnog programa
Predsednik SAD pod pritiskom je pokušao da ispuni obećanje da zaštiti Irance od represije vlade ajatolaha Alija Hamneija, nakon brutalnog gušenja protesta za koje se veruje da je odnelo desetine hiljada života.
Tramp je upozorio da "vreme ističe" za pregovore o nuklearnom programu Irana, koji je prošle godine bio predmet američkih napada.
Teheran odgovara - spremni smo na dijalog, ali i na odbranu
Iran je preko svoje misije u UN izjavio da je spreman na dijalog zasnovan na "uzajamnom poštovanju i interesima", ali da će se braniti i "odgovoriti kao nikada do sada" ako bude napadnut.
Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Aragči, dodao je da su oružane snage Teherana "spremne da odmah i snažno odgovore na svaku agresiju".
(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)