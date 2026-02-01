Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampizrekao je najnoviju pretnju Iranu tvrdeći da "veliki moćni brodovi" plove ka Bliskom istoku.Obučen u smoking odelo, Tramp je u svom predsedničkom avionu odgovorio na pitanje novinara o trenutnoj američkoj politici prema Iranu.

- Ne mogu vam to reći, ali, kao što znate, zaista se veliki moćni brodovi kreću u tom pravcu. Ne mogu da kažem detalje, ali nadam se da ćemo postići dogovor koji je prihvatljiv - rekao je Tramp.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Reakcija na poruku iz Saudijske Arabije

Kada je upitan o navodnoj izjavi saudijskog ministra odbrane da bi povlačenje SAD samo ohrabrilo Teheran, Tramp je rekao:

- Neki ljudi tako misle, neki ne. Ako može da se postigne dogovor bez nuklearnog oružja, trebalo bi da ga pokušaju. Ne znam da li će, ali ozbiljno razgovaraju s nama.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Prethodne pretnje i "lepa armada"

Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Tramp zapretio Iranu da prihvati nuklearni dogovor ili će se suočiti sa masovnim vojnim udarom.

Američka "lepa armada" ratnih brodova ove nedelje pozicionirana je u regionu Bliskog istoka, na šta je Teheran reagovao tvrdeći da bi svaki napad bio "akt rata".

1/10 Vidi galeriju Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

Glavni Trampov cilj - zaštita građana Irana i prekid nuklearnog programa

Predsednik SAD pod pritiskom je pokušao da ispuni obećanje da zaštiti Irance od represije vlade ajatolaha Alija Hamneija, nakon brutalnog gušenja protesta za koje se veruje da je odnelo desetine hiljada života.

Tramp je upozorio da "vreme ističe" za pregovore o nuklearnom programu Irana, koji je prošle godine bio predmet američkih napada.

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Teheran odgovara - spremni smo na dijalog, ali i na odbranu

Iran je preko svoje misije u UN izjavio da je spreman na dijalog zasnovan na "uzajamnom poštovanju i interesima", ali da će se braniti i "odgovoriti kao nikada do sada" ako bude napadnut.