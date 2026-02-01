SNEŽNA OLUJA SEJE SMRT, STRADALO 87 LJUDI, HILJADE KUĆA BEZ STRUJE: Najgore tek dolazi, ovo su NAJNIŽE temperature poslednjih decenija u Americi (FOTO/VIDEO)
Teška snežna oluja sa jakim vetrovima donela je obilne snežne padavine na jugoistoku i istoku SAD i ekstremno niske temperature na većem delu Istočne obale SAD u subotu, a na desetine hiljada domova i preduzeća još uvek je bez struje nakon prethodne ledene oluje koja je prošle nedelje odnela desetine života.
Ekstremna hladnoća i sneg sve do Floride
Jako niske temperature očekuju se do februara, sa snegom u obe Karoline, Virdžiniji i severoistočnoj Džordžijitokom vikenda, uključujući do jedne stope snega u delovima Severne Karoline. Snežne padavine moguće su i od Merilenda do Mejna. Svaki okrug u obe Karoline je pod upozorenjem zbog zime do nedelje ujutro.
U Talahasiju na Floridi, pale su prve pahulje posle nekoliko decenija, dok severni delovi regiona beleže rekordno niske temperature.
Problemi sa strujom i prekidi u saobraćaju
Više od 174.000 domova i preduzeća, uglavnom u Misisipiju i Tenesiju, bilo je bez struje u subotu uveče, prema PowerOutage.us. U Severnoj Karolini prijavljeno je više od 200 saobraćajnih nesreća, dok su u Noriolku u Virdžiniji kruzeri morali da prekinu putovanja zbog olujnih uslova.
Frustracija kod stanovništva i opasnost od smrzavanja
U gradu Nešvilu u Tenesiju, više od 41.000 ljudi i dalje je bez struje. Stanovnici poput Terija Majlsa (59) koristili su pećnicu za pečenje ribe za grejanje, uz rizik od trovanja ugljen-monoksidom.
Guverner Tenesija Bil Li naglasio je potrebu za jasnim planom obnove isporuke eletrične energije i transparentnošću rada elektrodistribucije.
Pripreme za opasnu zimu
U severoistočnim delovima SAD, gde je u toku druga nedelja ekstremnog mraza, pad temperature izazvao je pad kablova sa nadzemnih železničkih pruga na parkirane automobile u Njujorku. Gradovi poput Njujorka i Vašingtona angažovali su Nacionalnu gardu za uklanjanje snega i leda sa škola i puteva.
U južnim planinskim predelima, u obe Karoline i u Džordžiji očekuje se do 25 centimetara snega. Majtrl Bič, grad bez opreme za uklanjanje snega, očekuje 15 cm snega, dok je autoput "Interstejt 85" u Severnoj Karolini zatvoren nakon lančanog sudara 100 vozila.
Rizici od smrzavanja i smrti
Od Teksasa do Nju Džerzija, najmanje 87 ljudi je stradalo, uzrok smrti bili su hipotermija, trovanje ugljen-monoksidom i saobraćajne nesreće.
U pripremi za vanredne situacije, stotine pripadnika Nacionalne garde i državni službenici spremni su da pomognu stanovnicima i da očiste puteve, dok su u Vejk Forestu stanovnici kupovali propan za grejanje.
Zabrinutost zbog zajednica pored obala
U Dejr Kauntiju, severno od Severne Karoline, stanovnici se brinu da bi napuštene kuće u zajednicama poput Rodant i Bakstona mogle da se sruše u Atlantski okean usled ekstremne hladnoće i snega.