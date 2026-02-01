Slušaj vest

Javnost još uvek bruji o stravičnim zločinima kontroverznog milijardera Džefrija Epstina koji je bio optužen za trgovinu belim robljem, i koji je izvršio samoubistvo u avgustu 2019. godine u zatvorskoj ćeliji.

Novi fajlovi tek izlaze na svetlost dana, a po svemu sudeći, saznaće se za još mnoga poznata imena i njihovu umešanost u lanac pedofilije u svetu moćnih i poznatih.

Naša manekenka Tamara Pajić, koja se našla oči u oči sa ozloglašenim trgovcem belim robljem i milijarderom, Džefrijem Epstinom, iznela je šokantne detalje u jednom podkastu.

Društvene mreže i dalje bruje o njegovom ostrvu na koje je navodno dovodio svoje bogate prijatelje da se zabavljaju sa maloletnicama, a Tamara je otkrila da ga je upoznala kad je imala tek 16, 17 godina.

Ona tada nije ni znala s kim priča, ali se seća trenutka kada ju je jedan modni fotograf odveo u vilu preko puta Trijumfalne kapije.

Kako je rekla, intuicija i unutrašnji glas spasili su je bilo kakvog daljeg lošeg iskustva, a kako bi upozorila druge mlade devojke na predatore poput Džefri ispričala je svoju priču.

- Ranije nisam bila spremna mentalno da pričam o ovome, ali verovatno nećeš verovati ako ti kažem da sam upoznala Džefrija Epstina kroz modeling. Kada sam tražila agenciju, išla sam od vrata do vrata, nisam bila previše informisana, ali uvek znaš koje su dobre agencije i došla sam do jedne poznate agencije, tada sam sarađivala sa ženom iz Srbije, koja mi je bila skaut, naravno nije ona bila umešana u tu priču, i u toj agenciji sam upoznala fotografa koji radi u toj agenciji, tad sam imala 16, 17 godina. On mi je rekao da zna dobru agenciju, moj zaključak je bio ako radi za tako dobru agenciju da je to sigurno, što nije bila istina, verovala sam mu, on je mene odveo u tu drugu agenciju. Otišli smo zajedno, peške, do te agencije, ja njemu sad ne znam ime, kad potisneš neku traumu, to je tako, ta agencija je bila preko puta Luvra, ja sam sa tom agencijom potpisala ugovor, proverila sam na internetu, sve je bilo zvanično.

- On je rekao meni da zna čoveka koji je skaut za Victoria's secret brend i u to sam poverovala. Nikada nisam znala da ću da vidim Epstina, meni je rečeno da idem na kasting, ima ta njegova vila kod Trijumfalne kapije, tu sam ušla i sve je bilo na tom nivou da ti veruješ da je to u redu. Ja sam sedela preko puta njega. Džefri je tu pripremio teren, traži ti slabu tačku, Srbija je ipak takvo okruženje koje nema puno novca i tad smo pričali, rekao mi je da mi je loša kosa i sad će on da da 200 evra da se meni kupi šampon za tu kosu i tako neke priče, ali da se to ne priča nikome zato što je to Victoria's secret, mora da se ćuti o tome i kad se ti vratiš u svoj kraj kad uspeš to će da bude bum. Raspitivao se o tome da li imam porodicu, klasična manipulacija. Sve vreme dok sam bila u toj prostoriji sa njim, osećaj mi je govorio da nešto nije dobro, nisam znala šta - rekla je Tamara u podkastu "313", pa nastavila:

- Nakon što smo tu malo popričali, otišla sam sa tim fotografom, on mi je rekao da ću ja sigurno da prođem, ali mi je tad rečeno da ponesem pasoš na sastanak, ali nisam, uvek sam slušala taj neki unutrašnji glas.

