U novoobjavljenim Epstajnovim fajlovima pojavljuje se necenzurisani pasoš Republike Srbije, uključujući ime, adresu i druge lične podatke jedne devojke iz naše zemlje.

Srpska manekenka - B.B.

Ime srpske manekenke, označeno u dokumentima kao "B.B.", pojavljuje se više puta. Ona je ranije učestvovala u srpskom TV šou programu 2011. godine.

U fajlovima se nalaze i neke njene fotografije, uključujući jednu na kojoj je vidljiva njena imejl adresa, prikazana uz fotografije drugih ličnosti i javnih figura poput Bila Gejtsa i Džefrija Epstajna.

Prema dokumentima, njeno ime se pojavljuje u imejl prepisci u kojoj je navodno jedna modeling agencija predlaže Epstajnu kao potencijalnu manekenku.

Nema dokaza o direktnoj komunikaciji između manekenke i Epstajna. Dokumenti takođe sadrže kopiju njene pasoške fotografije.

Važna napomena

Prisutnost imena srpske manekenke u fajlovima ne implicira da je bila žrtva ili da je učestvovala u bilo kakvoj kriminalnoj aktivnosti. Dokumenti samo pokazuju da su njeni lični podaci podeljeni od strane treće strane.

Dunav Intel je cenzurisao ime, lice i sve osetljive podatke kako bi zaštitio privatnost i kritikuje objavljivanje necenzurisanih ličnih podataka u originalnim fajlovima. Nema nikakve pretpostavke o umešanosti, odgovornosti ili svesnosti ove osobe.

