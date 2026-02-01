POZNATA SRPKINJA U EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA?! Učestvovala u poznatom TV šou programu 2011. godine! Novi detalji SKANDALA koji je uzdrmao ceo svet! (FOTO)
U novoobjavljenim Epstajnovim fajlovima pojavljuje se necenzurisani pasoš Republike Srbije, uključujući ime, adresu i druge lične podatke jedne devojke iz naše zemlje.
Srpska manekenka - B.B.
Ime srpske manekenke, označeno u dokumentima kao "B.B.", pojavljuje se više puta. Ona je ranije učestvovala u srpskom TV šou programu 2011. godine.
U fajlovima se nalaze i neke njene fotografije, uključujući jednu na kojoj je vidljiva njena imejl adresa, prikazana uz fotografije drugih ličnosti i javnih figura poput Bila Gejtsa i Džefrija Epstajna.
Prema dokumentima, njeno ime se pojavljuje u imejl prepisci u kojoj je navodno jedna modeling agencija predlaže Epstajnu kao potencijalnu manekenku.
Nema dokaza o direktnoj komunikaciji između manekenke i Epstajna. Dokumenti takođe sadrže kopiju njene pasoške fotografije.
Važna napomena
Prisutnost imena srpske manekenke u fajlovima ne implicira da je bila žrtva ili da je učestvovala u bilo kakvoj kriminalnoj aktivnosti. Dokumenti samo pokazuju da su njeni lični podaci podeljeni od strane treće strane.
Dunav Intel je cenzurisao ime, lice i sve osetljive podatke kako bi zaštitio privatnost i kritikuje objavljivanje necenzurisanih ličnih podataka u originalnim fajlovima. Nema nikakve pretpostavke o umešanosti, odgovornosti ili svesnosti ove osobe.
