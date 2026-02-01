IRAN SE UVELIKO SPREMA ZA AMERIČKI NAPAD, OČEKUJE GA SVAKOG ČASA! Gradonačelnik Teherana doneo HITNU odluku, ajatolah Ali Hamnei sklonjen na sigurno?
Metro stanice i podzemne garaže širom Teheranapretvaraju se u javna "ratna skloništa" usled porasta tenzija između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, saopštio je u četvrtak gradonačelnik Teherana Alireza Zakan i prenosi Open Source Intelligence Monitor.
Ova odluka odražava sve veći strah iranskog političkog vrha od mogućeg velikog vojnog obračuna.
Navodi o sklanjanju vrhovnog vođe
Najava sledi izveštaj portala "Iran International" od prošle sedmice, prema kojem se vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, preselio u utvrđeno podzemno sklonište u Teheranu.
Prema navodima iranskog opozicionog medija, Masud Hamnei, treći sin ajatolaha, preuzeo je upravljanje svakodnevnim obavezama vrhovnog vođe i služi kao glavni kanal komunikacije sa izvršnim granama vlasti.
Procena mogućeg američkog udara
Iranska procena da bi do napada moglo doći usledila je nakon što jeDonald Trampu petak izjavio da su američki ratni brodovi na putu ka vodama u blizini Irana.
Iran raspodelio 1.000 novih dronova vojsci
Poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim izvestila je u četvrtak da je iranska vojska raspodelila 1.000 novih dronova različitim rodovima vojske, kao direktan odgovor na "bezbednosne pretnje".
Ministar odbrane Irana Amir Hatami izjavio je da su "očuvanje i unapređenje strateških prednosti za brzo dejstvo i razoran odgovor na svaku invaziju i agresora uvek u fokusu vojske".
Prema Tasnimu, dronovi su namenjeni borbenim i izviđačkim misijama na moru, u vazduhu i na kopnu.
Trampovo upozorenje i ekonomske posledice
Eskalacija dolazi nakon izveštaja Rojtersa od srede, u kojem se navodi da je Tramp uputio oštro intoniranu poruku Teheranu, upozoravajući na američki vojni udar ukoliko Iran odbije da potpiše nuklearni sporazum.
U međuvremenu, iranska ekonomija snažno reaguje na rast tenzija - rijalje pao na novi istorijski minimum od 1,67 miliona rijala za jedan američki dolar, što predstavlja pad od oko 16 odsto od nedelje i odražava paniku na tržištu i pad poverenja javnosti u stabilnost situacije.
(Kurir.rs/The Jerusalem Post/Preneo: V.M.)