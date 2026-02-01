Slušaj vest

Iranje proglasio vojske evropskih zemalja "terorističkim grupama", saopštio je u nedelju predsednik iranskog parlamenta, kao odgovor na odluku Evropske unije da istu oznaku primeni na Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC).

Demonstracija podrške IRGC-u u parlamentu

Poslanici su na zasedanju nosili zelene uniforme IRGC-a u znak solidarnosti, uz skandiranje "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Sram te bilo, Evropo", pokazuju snimci državne televizije.

Oštro kritikujući "neodgovornu odluku" EU, predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je da se, prema "Članu 7 Zakona o protivmerama na proglašenje IRGC-a terorističkom organizacijom", vojske evropskih zemalja smatraju terorističkim grupama.

Za sada nije jasno kakav će neposredan efekat ova odluka imati.

Zakon iz 2019. i godišnjica Islamske revolucije

Zakon na koji se Galibaf pozvao prvi put je usvojen 2019. godine, kada su Sjedinjene Američke Države IRGC proglasile terorističkom organizacijom.

Sednica je održana na 47. godišnjicu povratka iz egzila Ruholaha Homeinija, osnivača Islamske Republike 1979. godine.

IRGCpredstavlja ideološki stub iranskih oružanih snaga, zadužen za zaštitu Islamske revolucije od spoljašnjih i unutrašnjih pretnji.

Optužbe Zapada i stav Teherana

Zapadne vlade optužuju IRGC da je organizovao obračun sa demonstrantima u Iranu, kada je, prema tim navodima, stradalo na hiljade ljudi. Teheran nasilje smatra "terorističkim aktima" koje su, kako tvrdi, podstakle Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Evropska unija je u četvrtak odlučila da IRGC uvrsti na listu terorističkih organizacijazbog odgovora na proteste. Slične odluke ranije su donele SAD, Kanada i Australija.

Galibaf je rekao da je ta odluka, "doneta u skladu sa naređenjima američkog predsednika i lidera cionističkog režima", ubrzala put Evrope ka "nevažnosti u budućem svetskom poretku", dodavši da je ona samo povećala domaću podršku IRGC-u.

Pretnje i dijalog između Irana i SAD

Parlamentarna sednica održana je u trenutku kada Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju upozorenja i pretnje mogućim vojnim dejstvima. Reakcija Teherana na proteste navela je američkog predsednika Donalda Trampa da zapreti intervencijom i pošalje grupu nosača aviona u region. Ipak, poslednjih dana obe strane tvrde da su i dalje spremne na razgovore.

- Suprotno buci koju stvara veštački medijski rat, strukturalni aranžmani za pregovore napreduju - rekao je u subotu Ali Laridžani, predsednik iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost.

Tramp je kasnije potvrdio da se dijalog odvija, ali bez povlačenja ranijih pretnji. Za "Foks njuz" je rekao da Iran "razgovara s nama, pa ćemo videti možemo li nešto postići, a ako ne, videćemo šta će se desiti, imamo veliku flotu koja ide tamo".

Tramp je ranije izjavio da veruje kako će Iran pristati na dogovor o svom nuklearnom i raketnom programu pre nego da se suoči sa američkom vojnom akcijom.

Regionalni napori za smirivanje tenzija

Teheran je poručio da je spreman za nuklearne pregovore ukoliko raketne i odbrambene sposobnosti ne budu deo agende.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je u subotu da "rat ne bi bio u interesu ni Irana, ni Sjedinjenih Američkih Država, niti regiona", tokom razgovora sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el Sisijem.

Premijer Katara i ministar spoljnih poslova, šeik Mohamed bin Abdulrahman al-Tani, boravio je u subotu u Iranu kako bi pokušao da "deeskalira tenzije", saopštilo je katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Strah među građanima Irana

Firuze, 43-godišnja domaćica koja nije želela da otkrije prezime, rekla je da su je nedavne tenzije učinile "veoma zabrinutom i uplašenom".