Ambasador SAD u NATO Metju Vitaker izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp neće biti večno strpljiv u vezi sa Iranom, i da je američki predsednik Teheranu uputio ultimatum.

"Lopta je na njihovom delu terena, ali predsednik Tramp neće biti večno strpljiv po ovom pitanju. Predsednik Tramp taj stav potkrepljuje ovom armadom koja se nalazi kod obale Irana i u regionu", rekao je Vitaker kasno sinoć u gostovanju na televiziji Foks njuz.

Dodao je da je Tramp postavio jasna ograničenja Teheranu, rekavši da Iran ne sme da razvija nuklearno oružje i da mora da prestane sa ubijanjem demonstranata.

"Oni su prešli tu granicu. Predsednik Tramp im je uputio ultimatum. On očigledno ne želi da se ovo otrgne kontroli, ne želimo da destabilizujemo Iran onako kako je Obamina administracija destabilizovla Libiju kada je Gadafi uklonjen, nije bilo plana za dan posle toga. Moraćemo da odmeravamo kako koristimo našu snagu... ali lopta je kod njih, i predsednik Tramp neće biti (mnogo) strpljiv", rekao je Vitaker.

Dodao je da američki saveznici u NATO znaju da "samo SAD mogu da obave određene stvari", i da shvataju da su SAD "u jedinstvenoj poziciji" da izvrše dejstva poput onih protiv Irana prošle godine zajedno sa Izraelom, i hapšenja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Tramp je nedavno novinarima u Beloj kući rekao da je Teheranu dao rok za dogovor, ali nije naveo kada taj rok ističe.

Nekoliko dana ranije, izjavio je da Iranu ističe vreme i da je američka flota spremna da izvrši misiju "brzo i nasilno", ako bude potrebe.