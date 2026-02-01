Slušaj vest

Venecija i ovog februara postaje velika pozornica pod otvorenim nebom, jer se u gradu na vodi održava jedan od najstarijih karnevala na planeti, čiji koreni datiraju još iz 11. veka.

Tokom dve sedmice, trgovi i ulice, naročito prostor oko Trga Svetog Marka, ispunjeni su maskiranim učesnicima i posetiocima, koji čuvaju tradiciju skrivanja identiteta iza bogato ukrašenih maski.

Među najpoznatijim simbolima karnevala ističe se Kolumbina – elegantna maska koja prekriva samo deo lica i neizostavan je deo venecijanske karnevalske estetike.

Ovogodišnja manifestacija nosi naziv „Olympus – The Origins of the Game“, pa su kostimi i maske inspirisani antičkom mitologijom i olimpijskim motivima, uključujući maslinove grančice i prepoznatljive krugove.

1/12 Vidi galeriju Karneval u Veneciji Foto: ZOLTAN BALOGH/MTI, ANDREA MEROLA/ANSA

Tematika je dodatno povezana sa činjenicom da će Italija, a posebno Milano, uskoro ugostiti Zimske olimpijske igre.

Poseban prizor predstavlja defile brodova venecijanskim kanalima, među kojima su se ove godine našli i čamci sa neobičnom maskotom – ogromnim pacovom.

Karneval se tradicionalno održava uoči velikog posta koji prethodi Uskrsu, hrišćanskom prazniku posvećenom Hristovom vaskrsenju.