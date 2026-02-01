Slušaj vest

Venecija i ovog februara postaje velika pozornica pod otvorenim nebom, jer se u gradu na vodi održava jedan od najstarijih karnevala na planeti, čiji koreni datiraju još iz 11. veka.

Tokom dve sedmice, trgovi i ulice, naročito prostor oko Trga Svetog Marka, ispunjeni su maskiranim učesnicima i posetiocima, koji čuvaju tradiciju skrivanja identiteta iza bogato ukrašenih maski.

Među najpoznatijim simbolima karnevala ističe se Kolumbina – elegantna maska koja prekriva samo deo lica i neizostavan je deo venecijanske karnevalske estetike.

Ovogodišnja manifestacija nosi naziv „Olympus – The Origins of the Game“, pa su kostimi i maske inspirisani antičkom mitologijom i olimpijskim motivima, uključujući maslinove grančice i prepoznatljive krugove.

Karneval u Veneciji Foto: ZOLTAN BALOGH/MTI, ANDREA MEROLA/ANSA

Tematika je dodatno povezana sa činjenicom da će Italija, a posebno Milano, uskoro ugostiti Zimske olimpijske igre.

Poseban prizor predstavlja defile brodova venecijanskim kanalima, među kojima su se ove godine našli i čamci sa neobičnom maskotom – ogromnim pacovom.

Karneval se tradicionalno održava uoči velikog posta koji prethodi Uskrsu, hrišćanskom prazniku posvećenom Hristovom vaskrsenju.

Svečano zatvaranje obeležava događaj poznat kao Svolo del Leone, kada se iznad Trga Svetog Marka podiže zastava sa lavom, vekovnim simbolom Venecije.

