Bliski istok klizi ka tački bez povratka. Američko vojno gomilanje oko Irana, vojne vežbe u Ormuskom moreuzu i otvorene pretnje iz Vašingtona stvaraju uslove u kojima jedna pogrešna procena može zapaliti čitav region.

Da li je aktuelno gomilanje američkih snaga oko Irana signal pripreme za napad ili sredstvo političkog pritiska, za "Puls Srbije vikend" sa Krunom Unom Mitrović, otkrio nam je prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik.

"Morali bi da angažuju milion i po vojnika"

Kako je Dragan Petrović istakao, kada je reč o američkim vojnim bazama, kopneno zauzimanje Irana je gotovo nemoguće .

- Koja god opcija da bude izabrana, ona neće biti idealna ni za koga - ni za Sjedinjene Američke Države, ni za Iran, ni za zemlje u regionu. Ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati. Reč je o američkim vojnim bazama u regionu, dok je s druge strane kopneno zauzimanje Irana gotovo nemoguće. Da bi izvršili invaziju na Iran, Amerikanci bi morali da angažuju između milion i milion i po vojnika - snagu kojom ne raspolažu, niti bi bili spremni da se upuste u takvu avanturu. Čak i da jesu, ni takva operacija ne bi garantovala trajan rezultat - rekao je Petrović i dodao:

Najpoželjniji scenario za SAD

Analizirajući aktuelnu smenu vlasti, Petrović tvrdi da je vrlo verovatno da bi vojni vrh preuzeo kontrolu.

- Zbog toga se može pretpostaviti da američke kalkulacije idu u pravcu kombinovanih udara, uz nadu da bi ishod bio što povoljniji po njihove interese. Najpoželjniji scenario za SAD bio bi da takvi udari dovedu do promene režima koji bi im bio politički i geopolitički naklonjen - bilo kroz povratak nečega nalik starom šahu ili neku sličnu strukturu vlasti. Međutim, ta opcija deluje malo verovatno. Čak i u slučaju smene aktuelne vlasti, vrlo je izvesno da bi vojni vrh preuzeo kontrolu i uspostavio režim koji bi i dalje bio geopolitički nenaklonjen Americi.

Rusija, Kina i Pakistan pružaju podršku Iranu

Kako je Petrović istakao, u slučaju napada na Iran, vrlo je mala verovatnoća da bi Izrael ostao po strani.

- Posebna ranjivost Sjedinjenih Država u bilo kakvom agresivnom scenariju jeste pozicija Izraela. Izrael je teritorijalno vrlo mala država - površinom manja čak i od Slovenije, oko 20.000 kvadratnih kilometara - što je više od osamdeset puta manje od Irana. Mala je verovatnoća da bi u slučaju napada na Iran Izrael ostao po strani. Njegova ranjivost se jasno videla tokom dvanaestodnevnog sukoba prošle godine, kada je mogao da pretrpi veoma ozbiljne udarce - istakao je Petrović i dodao:

"Tramp pokušava da obnovi obrasce starog sveta"

SAD bi više odgovaralo kada bi se unutrašnji nemiri u Iranu nastavili, istakao je Petrović.

- Kina je pre godinu ili dve posredovala u uspostavljanju odnosa između Irana i Saudijske Arabije, što dodatno menja regionalnu dinamiku. Dakle, situacija danas nije ni približno ista kao ranije. U tom kontekstu, čini se da Tramp pokušava da obnovi obrasce nekog starog sveta, ali nisam siguran da takav pristup može dati zadovoljavajuće rezultate. Paradoksalno, Sjedinjenim Državama bi možda više odgovaralo da su se unutrašnji nemiri u Iranu nastavili, kako bi ih sa strane podsticali.

