Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas da će naredni trilateralni sastanak pregovaračkih timova o Ukrajini biti održan 4. i 5. februara u Abu Dabiju.

Zelenski je na mreži Iks napisao danas da je ukrajinski tim upravo podneo izveštaj o dosadašnjim pregovorima i da je određeno kada će biti održan naredni trilateralni sastanak između predstavnika SAD, Rusije i Ukrajine.

"Ukrajina je spremna za sadržajne razgovore, i zainteresovani smo da osiguramo da nas rezultat dovede bliže pravom i dostojanstvnom kraju rata", napisao je Zelenski i zahvalio svima koji pomažu.

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof pozdravio je juče konstruktivne razgovore sa specijalnim izaslanikom Kremlja za ekonomska pitanja Kirilom Dimitrijevim održanim u saveznoj američkoj državi Floridi. On je napisao na platformi Iks da su ohrabreni tim sastankom koji pokazuje da Rusija radi na miru u Ukrajini.

Precizirao je da su u američkoj delegaciji u razgovoru sa Rusima bili i ministar finansija SAD Skot Besent i Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa.

I Dimitrijev je na platformi Iks ocenio sastanak kao konstruktivan.

Taj novi sastanak na Floridi održan je pre očekivane druge runde razgovora između ruskih, američkih i ukrajinskih pregovarača, koji je očekivan u nedelju u Abu Dabiju.

Ova izjava Zelenskkog ukazuje da je taj trilateralni sastanak sada odložen za 4. i 5. februar. Zelenski je već ranije rekao da bi datum i mesto tog sastanka mogli da bude promenjeni zbog trenutno zategnute situacije između Irana i SAD.

U Abu Dabiju je 23. i 24. januara održana prva runda pregovora uz prisustvo ukrajinskih, ruskih i američkih predstavnika.

To su bili prvi poznati direktni pregovori Kijeva, Moskve i Vašingtona o američkom planu za okončanje rata.