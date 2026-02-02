Slušaj vest

Nigerijska vojska saopštila je danas da je ubila jednog komandanta Boko Harama i još 10 pripadnika te ekstremne islamističke grupe, u noćnom napadu na severoistoku zemlje.

Komandant u nigerijskoj državi Borno Boko Harama Abu Halid bio je ključna figura u "terorističkoj hijerarhiji, koordinirajući operacije i logistiku na osi šume Sambisa", saopštio je portparol vojske Sani Uba.

Vojska je napala militante Boko Harama u subotu uveče u oblasti Kodunga u državi Borno, rekao je Uba, dodajući da su kod militanata pronađeni oružje, hrana i medicinski materijal.

Ranije ove nedelje su ekstremisti Boko Harama ubili desetine ljudi u dva odvojena napada na gradilište i vojnu bazu u severoistočnoj državi ranije ove nedelje.

Boko Haram, džihadistička organizacija iz Nigerije, naoružao se 2009. godine kako bi se borio protiv zapadnog obrazovanja i nametnuo svoju radikalnu verziju islamskog zakona.

Pobuna sada uključuje i ogranak grupe Islamska država poznat kao Islamska država Zapadna Afrika. Proširila se na severne susede Nigerije, uključujući Niger.

Prema UN, u njoj je poginulo oko 35.000 civila, a raseljeno je više od 2 miliona ljudi.