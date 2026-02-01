Slušaj vest

U protestima organizovanim u Torinu zbog zatvaranja levičarskog kulturnog centra povređeno je više od stotinu italijanskih policajca, saopštile su danas vlasti.

Posle sukoba policije i demonstranata u subotu je privedeno deset osoba. Za sada nema zvaničnih podataka o broju povređenih među demonstrantima, ali su izdati nalozi za hapšenje dvoje učesnika protesta.

Protest protiv zatvaranja levičarskog kulturnog centra

Protesti su organizovani zbog protivljenja deložaciji kulturnog centra Askatasuna, koji je decenijama bio mesto okupljanja i sastajanja torinske levičarske scene. Objekat je zatvoren neposredno pred Božić.

Procene govore da je u subotu oko 15.000 ljudi marširalo centrom grada, pri čemu su mnogi nosili palestinske zastave, a protest je na kraju prerastao u nerede.

Iz mase okupljenih na policiju su bacani kamenje i drugi predmeti, korišćeni su Molotovljevi kokteli, a zapaljene su kante za otpad. U neredima je zapaljen i policijski kombi.

Snage bezbednosti odgovorile su upotrebom suzavca i vodenih topova u pokušaju da rasteraju demonstrante.

Jedan demonstrant odveden je sa povredama glave. Na video-snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se i mlađi policajac kako leži na tlu dok ga maskirani demonstranti udaraju nogama, a neki i čekićem.

Vlasti su saopštile da je 29-godišnji policajac zadobio teške povrede, ali da nije u kritičnom stanju.

„Napad na državu“

Italijanska krajnje desničarski orijentisana vlada osudila je nerede, nazvavši ih „napadom na državu“, a premijerka Đorđa Meloni optužila je izgrednike za pokušaj ubistva.