U ruskom napadu dronom na autobus u Ukrajini poginulo je 15 osoba, saopštio je lokalni zvaničnik.

Još sedam ljudi je povređeno u napadu u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je njen guverner Oleksandr Hanža.

Napad je usledio nakon što je Rusija tokom noći lansirala 90 borbenih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.

Žena i muškarac poginuli su u noćnom napadu na istočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je ranije Hanža.