Napad je usledio nakon što je Rusija tokom noći lansirala 90 borbenih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija
U DIREKTNOM UDARU DRONA U AUTOBUS UBIJENO 15 LJUDI! Stravične fotografije iz Ukrajine!
U ruskom napadu dronom na autobus u Ukrajini poginulo je 15 osoba, saopštio je lokalni zvaničnik.
Još sedam ljudi je povređeno u napadu u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je njen guverner Oleksandr Hanža.
Napad je usledio nakon što je Rusija tokom noći lansirala 90 borbenih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.
Žena i muškarac poginuli su u noćnom napadu na istočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je ranije Hanža.
Rusko granatiranje pogodilo je i centralni deo Hersona na jugu Ukrajine, pri čemu je teško ranjena 59-godišnja žena, navodi se u objavi gradske vojne uprave na Fejsbuku.
(Kurir.rs/SkyNews/P.V.)
