Najmanje 16 ljudi je poginulo, a više desetina je povređeno u dve odvojene saobraćajne nesreće koje su se dogodile u blizini Antalije, kada se prevrnuo putnički autobus, i u provinciji Burdur, gde su se direktno sudarila dva automobila.

U teškoj saobraćajnoj nesreći u turskoj provinciji Antalija, kada je putnički autobus sleteo s puta i prevrnuo se nakon što vozač nije uspeo da savlada krivinu, poginulo je najmanje devet ljudi uz veći broj povređenih, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Mustafa Kaya / Xinhua News / Profimedia

Povređeni su prevezeni u okolne bolnice, među kojima je i Gradska bolnica u Antaliji.

Ministar pravde Turske Jilmaz Tunč saopštio je da je povodom nesreće pokrenuta istraga i da su imenovani jedan zamenik glavnog tužioca i dva javna tužioca.

Guverner Antalije Hulusi Šahin izjavio je da su u trenutku nesreće vremenski uslovi bili loši, uz kišu i maglu, ali je naglasio da je reč o deonici na kojoj nije dozvoljena velika brzina.

Crni bilans tragedija

Istog dana, u drugoj teškoj saobraćajnoj nesreći, na putu Antalija-Isparta, u provinciji Burdur, sedam osoba je poginulo, a pet je povređeno u direktnom sudaru dva automobila.

Prema navodima guvernera Burdura, povređeni su zbrinuti u bolnicama, dok je put nakon uviđaja ponovo otvoren za saobraćaj. Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja izjavio je da su jutrošnje nesreće u Antaliji i Burduru "duboko potresle naciju" i uputio saučešće porodicama stradalih, uz želje za brz oporavak povređenih. Istrage o obe nesreće su u toku.