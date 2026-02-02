Slušaj vest

Papa Lav XIV je danas izjavio da je duboko zabrinut zbog rastućih tenzija između SAD i Kube te je pozvao obe strane na „iskren i efikasan dijalog“ kako bi se sprečili nasilje i patnje kubanskog naroda.

Predsednik Donald Tramp rekao je prošle nedelje da će uvesti carine zemljama koje naftom snabdevaju Kubu, pojačavajući pritisak na dugogodišnjeg američkog neprijatelja, nakon što je u januaru svrgnut predsednik Venecuele Nikolas Maduro, ključni saveznik Kube.

Tramp je istakao da su carine neophodne radi zaštite nacionalne bezbednosti od „štetnih poteza i politika kubanskog režima“.

Papin poziv na dijalog

Papa Lav XIV je rekao da je sa „velikom zabrinutošću“ primio izveštaje o rastućim tenzijama između SAD i Kube. U nedeljnom Angelusu pridružio se pozivu kubanskih biskupa „da odgovorni političari promovišu iskren i efikasan dijalog kako bi se izbeglo nasilje i dalja patnja kubanskog naroda“.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez proglasio je „međunarodno krizno stanje“, odgovarajući na američke pretnje carinama.

Tramp je juče ponovio poziv Kubi da pregovara sa SAD. „Možemo izbeći humanitarnu krizu“, izjavio je Tramp novinarima u avionu Air Force One na putu za Floridu.

Kurir.rs/Index.hr

