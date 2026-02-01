Slušaj vest

Ukrajinske snage odbile su velike ruske juriše u jednom danu na pravcu Pokrovsk (Donjecka oblast), pri čemu je ubijeno oko 90 ruskih vojnika. U izveštaju objavljenom 31. januara na Telegramu, brigada Nacionalne garde "Spartan" navela je da je zajedno sa jedinicom „Ptahi Madjara“ i susednim snagama odbila ruski napad, u kojem je Moskva angažovala do 90 jurišnih vojnika.

„Neprijatelj je pokušao ofanzivu na pravcu Pokrovska. Pod okriljem magle pokušali su da napreduju koristeći automobile, motocikle i kvadove“, navodi se u izveštaju.

Ukrajinske jedinice su u potpunosti zaustavile napad, uništivši rusko ljudstvo i tehniku.

„Spartan je, zajedno sa susednim jedinicama, odbio neprijateljski juriš – gotovo četiri ruska voda uništena su u jednom danu“, saopštila je brigada.

Prema izveštaju, ukrajinske snage su eliminisale 80 ruskih vojnika, dvojicu ranile, a dvojicu zarobile. Takođe su uništena 10 kvadova, četiri motocikla i šest vozila.

Izveštaj je praćen snimcima dronova koji prikazuju gađanje ruskog ljudstva i opreme. Vreme i lokacija snimaka nisu mogli biti nezavisno potvrđeni.

Odvojeno, u subotu je 7. vazdušno-desantni jurišni korpus Ukrajine saopštio da su ruske snage izvele mehanizovani napad na selo Hrišine, takođe na pravcu Pokrovska.

„Ruske trupe su pokušale mehanizovani juriš koristeći tri oklopna vozila. Neprijatelj je odlučio da ubrza ofanzivu zbog neuspeha infiltracionih taktika“, navodi se u saopštenju korpusa.

Napad je postigao ograničen uspeh pre nego što su ukrajinske snage prešle u protivnapad. 155. zasebna mehanizovana brigada, nazvana po Ani Kijevskoj, zajedno sa susednim jedinicama, stupila je u borbu sa ruskim trupama.