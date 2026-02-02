Slušaj vest

Jaka zimska oluja donela je sneg, vetar uraganske jačine, olujne udare i opasnu hladnoću jugoistočnom delu Sjedinjenih Američkih Država.

Sistem niskog pritiska uz obalu razvio se preko noći u takozvanu eksplozivnu ciklogenezu ili „ciklonsku bombu“, zimsku oluju koja se brzo razvija i jača, saopštila je danas nacionalna meteorološka služba.

U američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini količina snega koja je padala bila je među najvećima od početka merenja.

Do nedelje ujutru je u nekim priobalnim područjima izmereno više od 25 centimetara, a u gradu Charlotte bio je to četvrti najsnežniji dan u poslednjih gotovo 150 godina. Pogođene su i savezne države Južna Karolina, kao i delovi Džordžije i Virdžinije.

Niske i opasne temperature i na Floridi

Dalje prema jugu, hladan arktički vazduh nakon oluje izazvao je neuobičajene vremenske pojave. Meteorolozi su prijavili nove hladne rekorde na Floridi u mesecu februaru, sa temperaturama koje su u nekim područjima pale ispod nule, čak i u delovima južne Floride. Meteorološka služba je saopštila da su takve temperature poslednji put zabeležene krajem osamdesetih godina prošlog veka.

Vlasti su upozorile na po život opasne temperature izazvane hladnim vetrom, koji često povećava osećaj hladnoće u odnosu na izmerene vrednosti. Takvi vremenski uslovi znatno povećavaju opasnost od hipotermije i smrzotina.

Druga oluja zaredom

Nova oluja usledila je nakon ekstremne hladnoće i obilnih snežnih padavina prethodnog vikenda. Tada je u više američkih saveznih država smrtno stradalo najmanje 85 ljudi.

Stotine hiljada domaćinstava i dalje su bez snabdevanja električnom energijom, a time i bez grejanja na mnogim mestima.

Zbog novih prekida u snabdevanju strujom, do nedelje ujutru širom zemlje pogođeno je više od 150.000 domaćinstava i preduzeća. Posebno je teško bilo u Misisipiju i Tenesiju.

I vazdušni saobraćaj je ograničen. U nedelju je otkazano više od 1.100 letova, nakon što je već u subotu otkazano oko 2.500. Mediji izveštavaju o brojnim saobraćajnim nesrećama i kašnjenjima u dostavi zbog poledice.