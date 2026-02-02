Slušaj vest

Desetine hiljada ljudi okupilo se juče u Pragu, na Staromnjestskom trgu i u donjem delu Vaclavskog trga, u znak podrške predsedniku Češke Petru Pavelu u sukobu sa ministrom spoljnih poslova Petrom Macinkom.

Povod protesta bile su Macinkine noćne SMS poruke u kojima je pretio predsedniku da će mu ograničiti ulogu u NATO ukoliko ne imenuje kontroverznog političara i influensera Filipa Tureka za ministra životne sredine. Proteste u Pragu i drugim gradovima organizovala je inicijativa Milion trenutaka za demokratiju, čiji je apel „Stojimo uz predsednika“ potpisalo više od 606.000 ljudi.

Predsednik Pavel odbija da imenuje Tureka zbog, kako se navodi, njegove ekstremističke prošlosti, rasističkih i ksenofobnih izjava, kao i niza incidenata i kršenja zakona. Macinka, lider male koalicione stranke Motoristi sebi, tvrdi da predsednik time krši Ustav i najavljuje obraćanje NATO i EU.

Demonstranti su nosili zastave Češke i EU, kao i transparente protiv Macinke i vlade, upozoravajući na ugrožavanje demokratskih vrednosti. Organizatori su poručili da protesti pokazuju široku podršku predsedniku i otpor autoritarnim tendencijama.

Predsednik Pavel zahvalio je građanima na podršci, ističući da odbrana demokratije, pristojnosti i vladavine prava nije naivnost, već nužan odgovor na politiku bez vrednosti.

