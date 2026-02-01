Slušaj vest

Kostarikanci danas biraju na predsedničkim izborima između nastavka politike izborom naslednice odlazećeg šefa države konzervativnog populiste Rodriga Čavesa (Chaves), ili davanja nove šanse strankama koje žele da se oslobode imidža "samouslužnog eštablišmenta".

Porast kriminala u toj istorijski mirnoj centralnoameričkoj zemlji poslednjih godina mogao bi da bude odlučujući faktor za mnoge glasače. Neki krive Čavesova da nije uspelo da smanji kriminal, ali drugi njegov stil konfrontacije vide kao najbolju šansu da se obuzda nasilje.

Dvadeset kandidata se bori za predsedništvo, ali je Laura Fernandes (Fernandez) je jedina koji je konstantno postizala dvocifren broj glasova u anketama.

Laura Fernandes, kandidatkinja Suverene narodne partije, bila je Čavesova ministarka za nacionalno planiranje i ekonomsku politiku, a nedavno i ministarka u Predsedništvu i obećava da će nastaviti Čavesov politički program.

Danas će se videti da li će joj ubedljivu prednost po anketama doneti pobedu sa 40 odsto ili više glasova, ili će morati u drugi krug izbora, 5. aprila.

Daleko iza nje je pet kandidata, uključujući ekonomistu Alvara Ramosa iz Nacionalne oslobodilačke partije i bivšu prvu damu Klaudiju Dobles (Claudia), kandidatkinju Koalicije građanske agende, koji bi potencijalno mogli da uđu u drugi krug ako Laura Fernandes ne pobedi već danas.

Kostarikanci biraju i novu Skupštinu sa 57 mesta.

Očekuje se da će Čavesova stranka ostvariti dobre rezultate, ali možda neće postići apsolutnu većinu.

Oko 3,7 miliona Kostarikanaca ima pravo glasa. Birališta su otvorena jutros u 6.00 po lokalnom vremenu a zatvaraju se u 18.00.