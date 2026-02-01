Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je izjavio danas je još jedan pripadnik mađarske nacionalne manjine u Ukrajini preminuo nakon prisilne mobilizacije.

"U Beregovo okrugu jednog Mađara su nasilno odveli sa ulice i pokušali da ga regrutuju, ali u centru za obuku mu je pozlilo. S obzirom na to da je imao srčane probleme, nažalost je preminuo“, rekao je Sijarto.

On je dodao da će, pored izražavanja saučešća, porodici žrtve biti pružena sva moguća podrška.

"U Ukrajini se prisilna mobilizacija sprovodi neprekidno, praktično se radi o otvorenom lovu na ljude na ulicama“, naglasio je ministar.

Sijarto je istakao da je vreme da se okonča rat, da se prekine politika koja ga podstiče u Briselu, i da međunarodna zajednica konačno reaguje protiv brutalnog, otvorenog lova na ljude i prisilnih mobilizacija u Ukrajini.