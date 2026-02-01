Slušaj vest

Sledeći trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije održaće se, kao što je planirano, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sledeće nedelje.

To je saopštio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u svom tradicionalnom video obraćanju uveče, 1. februara.

"Bila je izveštaj naše pregovaračke grupe. Već postoji dogovor o sastanku — trilateralnom — na odgovarajućem nivou. Sastanak će biti sledeće nedelje, kako planiramo, u sredu i četvrtak. U Emiratima, kao i prošli put", rekao je predsednik države.

Zelenski je saslušao izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, predsednika ukrajinske pregovaračke grupe Rustema Umerova. On je napomenuo da će ukrajanska delegacija sutra uveče već biti na putu ka pregovorima.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

"Mnogo lidera, različite zemlje su s nama u ovom procesu, podržavaju Ukrajinu, i praktično se svakodnevno koordiniramo. U februaru će biti dovoljno ozbiljna naša spoljnopolitička aktivnost, i već od sutra — kontakti i sastanci“, dodao je Zelenski.

Po mišljenju ukrajinskog predsednika, efikasnost pregovora u velikoj meri zavisi od stava američke strane.

„Računamo da će i američka strana biti jednako aktivna, i to naročito u vezi sa merama deeskalacije — smanjenjem udara, i mnogo toga zavisi od toga šta američka strana uspe da postigne da ljudi veruju i procesu i rezultatima, bez sumnje“, zaključio je on.

Prošle nedelje, 24. januara, u Emiratima su završeni trilateralni pregovori uz učešće delegacija Ukrajine, Rusije i SAD.