"AKO SUTRA PREKINEMO POMOĆ UKRAJINI, PREKOSUTRA ĆE JOJ DOĆI KRAJ": Nemački ministar odbrane priznao da se plaši Putina!
Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus oštro je upozorio na posledice prestanka pomoći Ukrajini u odbrani od ruskog napada.
"Ako sutra prestanemo da podržavamo Ukrajinu, onda će prekosutra doći kraj Ukrajini, kraj suverene, slobodne države usred Evrope“, rekao je Pistorijus gostujući u Donjoj Saksoniji.
"Ukrajina mora biti u stanju da deluje iz pozicije snage i da eventualno u nekom trenutku bude sposobna da pregovara."
Na kritike da se podrška prekida jer „to nije naš rat“, Pistorijus je odgovorio:
"Tačno, to nije naš rat, ali može postati naš. Ko sluša ruskog predsednika Vladimira Putina, može doći samo do jednog zaključka: Putin se priprema“, upozorio je ministar odbrane Nemačke.
"Ne znamo da li i kada, ali on se priprema. On stvara uslove da nas ozbiljno ugrozi“, rekao je Pistorijus misleći na Putinove poteze, i naveo primer reorganizacije ka ratnoj privredi, jačanje proizvodnje tenkova i povećanje broja vojnika.
"Putin je govorio o ozbiljnoj, nesalomivoj borbi za novi svetski poredak. Možda to nikada neće učiniti, rekao je Pistorijus. "Ali kao ministar odbrane, ne želim ništa da prepuštam slučaju".
