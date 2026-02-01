Slušaj vest

Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorijus oštro je upozorio na posledice prestanka pomoći Ukrajini u odbrani od ruskog napada.

"Ako sutra prestanemo da podržavamo Ukrajinu, onda će prekosutra doći kraj Ukrajini, kraj suverene, slobodne države usred Evrope“, rekao je Pistorijus gostujući u Donjoj Saksoniji.

"Ukrajina mora biti u stanju da deluje iz pozicije snage i da eventualno u nekom trenutku bude sposobna da pregovara."

Na kritike da se podrška prekida jer „to nije naš rat“, Pistorijus je odgovorio:

"Tačno, to nije naš rat, ali može postati naš. Ko sluša ruskog predsednika Vladimira Putina, može doći samo do jednog zaključka: Putin se priprema“, upozorio je ministar odbrane Nemačke.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

"Ne znamo da li i kada, ali on se priprema. On stvara uslove da nas ozbiljno ugrozi“, rekao je Pistorijus misleći na Putinove poteze, i naveo primer reorganizacije ka ratnoj privredi, jačanje proizvodnje tenkova i povećanje broja vojnika.