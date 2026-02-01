Slušaj vest

Venecuelanski aktivista za ljudska prava Havijer Tarazona (Javier), saveznik opozicione liderke Marije Korine Mačado (Corina Machado), pušten je iz zatvora nakon što je vlada obećala da će osloboditi političke zatvorenike prema zakonu o amnestiji, saopštile su danas organizacije za ljudska prava i članovi njegove porodice.

Tarazona, direktor venecuelanske organizacije za ljudska prava FundaRedes, uhapšen je u julu 2021. godine pošto je prijavio vlastima da ga uznemiravaju agenti obaveštajne službe. U to vreme uhapšena su i još dva aktiviste iz organizacije.

Prema podacima Foro Penal, venecuelanske nevladine organizacije koja prati situaciju političkih zatvorenika u zemlji, 310 ljudi zatvorenih iz političkih razloga pušteno je u subotu, dok 700 drugih još uvek čeka puštanje na slobodu.

"Posle 1.675 dana, četiri godine i sedam meseci, konačno je stigao ovaj dugo očekivani dan. Moj brat Havijer Tarazona je slobodan", napisao je Hose Rafael Tarazona Sančes (Jose Sanchez) na platformi Iks (X).

"Sloboda jednog je nada za sve", dodao je on.

Tarazona je pušten na slobodu ubrzo nakon dolaska u Karakas otpravnice poslova SAD Laure Dogu, koja će ponovo otvoriti diplomatsku misiju SAD posle sedmogodišnje pauze.

To puštanje na slobodu dolazi nakon vojne intervencije koju je naredio predsednik SAD Donald Tramp (Trump), kojom je svrgnut bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) i izveden pred američke sudove.

Dogu, koja je ranije bila ambasadorka u Nikaragvi i Hondurasu, stigla je u Venecuelu dan nakon što je privremena predsednica Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) objavila zakon o amnestiji za političke zatvorenike. Ta mera je bila jedan od glavnih zahteva venecuelanske opozicije.

Venecuelanska vlada je optužila Tarazonu za terorizam, optužbu koja se često iznosila protiv članova opozicije, kako stvarnih tako i potencijalnih opozicionara.

Tarazona je žestoko istupio protiv ilegalnih naoružanih grupa koje deluju duž granice sa Kolumbijom i njihovih navodnih veza sa visokim zvaničnicima Madurovog režima.

Nevladina organizacija Amnesti internešenel (Amnesty International) je navela da se zdravlje Tarazone pogoršalo zbog nedostatka medicinske nege tokom njenog pritvora.