Slušaj vest

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je danas u Pekingu, u razgovoru sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejom Šojguom, da bi odnosi Kine i Rusije mogli da dostignu novu fazu ove godine, saopštila je kineska diplomatija.

Peking i Moskva su intenzivirali ekonomsku saradnju i diplomatske kontakte poslednjih godina, a njihovo strateško partnerstvo je dodatno ojačano nakon ruske invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine, preneli su francuski mediji.

Vang je rekao Šojguu da Kina i Rusija treba da rade zajedno na očuvanju multilateralizma u vremenima "turbulencije i na promovisanju ravnopravnog i uređenog multipolarnog sveta".

Kina je spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi "produbila stratešku koordinaciju i podigla odnose Kine i Rusije na novu fazu u novoj godini", rekao je Vang, prema saopštenju ministarstva.

Taj sastanak u Pekingu dolazi u trenutku kada SAD tvrde da su blizu postizanja sporazuma o okončanju sukoba u Ukrajini.

Kina se predstavlja kao neutralna strana u ovom sukobu i tvrdi da ne pruža pomoć nijednoj strani, za razliku od SAD i drugih zapadnih zemalja. Kina je bliski politički i ekonomski saveznik Rusije i nikada nije osudila rusku invaziju na Ukrajinu.