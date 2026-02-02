PUTNIK SE SKINUO NAG I PRAVIO HAOS U AVIONU! Incident na letu za Tajland: Pilot morao hitno da preusmeri let, ali tu HAOS nije stao! (VIDEO)
Na redovnom letu iz Vijetnama za Tajland četrdesetjednogodišnji putnik izazvao je haos kada se skinuo do donjeg veša, očajnički trčeći kroz prolaz i tražeći da iskoči iz aviona.
- Da li želite da ovde umremo? - navodno je vikao na ruskom, prema pisanju lista "The Sun".
Njegovi saputnici su bili šokirani, a kako se dodaje, muškarac je tokom incidenta vređao i zaposlene.
Haos na redovnoj liniji
Ubrzo nakon poletanja, muškarac je delovao nervozno, stalno je išao u toalet i razgovarao sa drugim putnicima.
Situacija je eskalirala kada se svađao sa stjuardesama, glasno zahtevajući tišinu, pa čak i pokušavajući da započne tuču. Na kraju se potpuno svukao – trčeći kroz kabinu samo u crnom donjem vešu.
Posada je bila primorana da promeni kurs
Avion je morao da izvrši neplanirano sletanje u Bangkoku, ali se ludilo tu nije završilo jer je i pre nego što su putničke stepenice pravilno povezane, muškarac otvorio vrata i skočio na pistu. U tom procesu je povredio nogu, ali je nastavio da pokušava da pobegne.
Ubrzo nakon toga, suočile su ga snage bezbednosti i uhapsila ga je tajlandska policija.
U subotu, tajlandske vlasti su objavile da je 41-godišnjem Rusu odbijen ulazak.
Prema Haosodu, muškarac je tražio ulazak u okviru 60-dnevnog programa bez vize. Međutim, tokom inspekcije, zvaničnici su primetili da je bio pijan, da je govorio nepovezano i da nije mogao da navede svrhu svog putovanja ili lokaciju. Muškarac je vraćen u Vijetnam kasnije istog dana.
Kurir.rs/Hojte