Na redovnom letu iz Vijetnama za Tajland četrdesetjednogodišnji putnik izazvao je haos kada se skinuo do donjeg veša, očajnički trčeći kroz prolaz i tražeći da iskoči iz aviona.

- Da li želite da ovde umremo? - navodno je vikao na ruskom, prema pisanju lista "The Sun".

Njegovi saputnici su bili šokirani, a kako se dodaje, muškarac je tokom incidenta vređao i zaposlene.

Haos na redovnoj liniji

Ubrzo nakon poletanja, muškarac je delovao nervozno, stalno je išao u toalet i razgovarao sa drugim putnicima.

Situacija je eskalirala kada se svađao sa stjuardesama, glasno zahtevajući tišinu, pa čak i pokušavajući da započne tuču. Na kraju se potpuno svukao – trčeći kroz kabinu samo u crnom donjem vešu.

Posada je bila primorana da promeni kurs

Avion je morao da izvrši neplanirano sletanje u Bangkoku, ali se ludilo tu nije završilo jer je i pre nego što su putničke stepenice pravilno povezane, muškarac otvorio vrata i skočio na pistu. U tom procesu je povredio nogu, ali je nastavio da pokušava da pobegne.

Ubrzo nakon toga, suočile su ga snage bezbednosti i uhapsila ga je tajlandska policija.

U subotu, tajlandske vlasti su objavile da je 41-godišnjem Rusu odbijen ulazak.

Prema Haosodu, muškarac je tražio ulazak u okviru 60-dnevnog programa bez vize. Međutim, tokom inspekcije, zvaničnici su primetili da je bio pijan, da je govorio nepovezano i da nije mogao da navede svrhu svog putovanja ili lokaciju. Muškarac je vraćen u Vijetnam kasnije istog dana.