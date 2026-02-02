Slušaj vest

Najviši američki i izraelski generali sastali se i razgovarali u Pentagonu u trenutku sve većih tenzija s Iranom.

To su Rojtersu sinoć izjavila dva neimenovana američka zvaničnika, koji su naveli da je sastanak u sedištu Ministarstva odbrane SAD održan u petak.

Zvaničnici nisu izneli detalje o ovim razgovorima iza zatvorenih vrata između američkog generala Dena Kejna, načelnika Združenog generalštaba i Ejala Zamira, načelnika Generalštaba izraelskih oružanih snaga.

O sastanku nije bilo nikakvih izveštaja sve do ovih izjava do kojih je došla britanska agencija.

Iran preti regionalnim ratom

Iransko rukovodstvo je u nedelju upozorilo da će izbiti regionalni sukob ako SAD budu napale tu zemlju.

- Izraelski ministar odbrane Izrael Kac sastao se u nedelju sa Zamirom nakon razgovora u Vašingtonu - saopštila je Kacova kancelarija.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i izraelski ministar odbrane Izrael Kac Foto: Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Profimedia, Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Navodi se da su njih dvojica razmotrili situaciju u regionu i "operativnu spremnost izraelske vojske za svaki mogući scenario".

Izraelski javni medijski servis Kan je objavio da je američki bojni brod u petak pristao u Akabskom zalivu.

- Ovaj potez je deo američko-izraelske vojne i bezbednosne koordinacije, uključujući pojačano raspoređivanje mornarice i povećanu odbrambenu i ofanzivnu spremnost u očekivanju potencijalnih razvoja događaja - izvestio je Kan, pozivajući se na bezbednosni izvor, a prenose bliskoistočni mediji.

U vesti se dodaje da ovaj korak jača mogućnosti raspoređivanje mornaričkih snaga, podižući nivo odbrambene i ofanzivne spremnosti u okviru "predviđanja bilo kakvih mogućih razvoja događaja na terenu".

Akabski zaliv se nalazi direktno južno od izraelskog lučkog grada Ejlata, u kojem su obustavljene sve operacije u luci u julu zbog finansijske krize koja je paralizovala taj strateški objekat nakon vazdušnih napada jemenskih pobunjenika Huta.

Američki raketni razarač "USS Delbert D. Blek" Foto: APFootage / Alamy / Profimedia

Tajms of Izrael je sinoć objavio, pozivajući se na američku Ratnu mornaricu, da je američki raketni razarač "USS Delbert D. Blek", koji se u petak usidrio u luci Ejlat na Crvenom moru, sada već otplovio odatle.

- "USS Delbert D. Blek" je otplovio iz Ejlata nakon planirane posete luci. Ova poseta luci pokazuje snažno pomorsko partnerstvo SAD i Izraela i zajedničku posvećenost unapređenju bezbednosti i prosperiteta u Sredozemnom moru, Akabskom zalivu i Crvenom moru - navodi se u saopštenju Centralne komande američkih pomorskih snaga (NAVCENT), pomorske komponente Centralne komandi (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok.

Pratnja nosača aviona "USS Abraham Linkoln"

"USS Delbert D. Blek" je deo pratnje američkog nosača aviona "USS Abraham Linkoln" koji je prošle sedmice stigao na Bliski istok.

U četvrtak je izraelski premijer Benjamin Netanjahu održao bezbednosni sastanak sa visokim vojnim zvaničnicima kako bi razgovarali o onome što je opisano kao "stogo poverljiva" tema.

Tajms of Izrael je izvestio da je sastanak održan u zapadnom Jerusalimu i bio fokusiran na mogućnost američkog napada na Iran, prvenstveno na njegov nuklearni i raketni program.

