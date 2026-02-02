(KMG) -- Kineski šef diplomatije, Vang Ji, sastao se u nedelju u Pekingu sa Sergejem Šojguom, sekretarom Saveta bezbednosti Ruske Federacije.



Vang je napomenuo da svet sve više prolazi kroz promene i turbulencije, pri čemu su posleratni međunarodni poredak i norme koje regulišu međunarodne odnose ozbiljno pogođeni i da se svet suočava sa stvarnim rizikom od povratka u zakon džungle.



„Kao glavne zemlje i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN), Kina i Rusija imaju odgovornost i obavezu da praktikuju istinski multilateralizam, štite međunarodni sistem sa UN-om u njegovom središtu, zalažu se za ravnopravan i uređen multipolarni svet i univerzalno korisnu i inkluzivnu ekonomsku globalizaciju, ali i rade na izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja“, rekao je Vang.



Napominjući da su Kina i Rusija međusobno najveći susedi i sveobuhvatni strateški partneri za novu eru, Vang je poručio da dve zemlje treba da održavaju blisku komunikaciju o glavnim pitanjima koja se tiču bilateralnih odnosa, da pojačaju međusobnu podršku u pitanjima koja se tiču međusobnih osnovnih interesa i da štite svoje zajedničke interese.



Vang je naveo da je Kina spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi u potpunosti sprovela važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, unapredila stratešku komunikaciju, produbila stratešku koordinaciju i otvorila nove perspektive za odnose Kine i Rusije u novoj godini.



Šojgu je sa druge strane rekao da se ove godine navršava 25 godina od potpisivanja Ugovora o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji između Rusije i Kine, te da su odnosi temeljni na međusobnom poštovanju, međusobnom poverenju, jednakosti i obostranoj koristi.



„Rusija je uvek podržavala princip jedne Kine, pažljivo pratila poteze neprijateljskih sila koje su potkopavale stabilnost preko moreuza i čvrsto se protivila pokušajima Japana da ubrza remilitarizaciju. Ruska strana je spremna da nastavi da se čvrsto podržava sa Kinom, unapređuje bilateralnu saradnju i jača koordinaciju u okviru multilateralnih mehanizama kao što su UN, Šangajska organizacija za saradnju i BRIKS“, rekao je Šojgu.



Pozvao je obe strane da zajedno rade na razvoju odnosa između Rusije i Kine na visokom nivou, izgradnji pravednijeg i razumnijeg multipolarnog sveta, te da formiraju nedeljivu bezbednosnu arhitekturu na evroazijskom kontinentu.