Slušaj vest

U Kini su pogubljena četiri člana mafijaške porodice osuđena zbog izazivanje smrti šest kineskih državljana i vođenja operacija prevare i kockanja iz Mjamnara vrednih više od četiri milijardi dolara, javile su danas kineske vlasti.

Narodni sud u Šenženu u južnoj Kini objavio je danas da su izvršena pogubljenja, ne precizirajući gde.

Ovo je saopšteno posle objave prošle nedelje da je pogubljeno 11 ljudi optuženih za vođenje centra za prevaru u Mjanmaru, na granici sa Kinom.

Sud u Šenženu je u novembru osudio na smrt pet osoba, uključujuči članove ozloglašene mafijaške porodice Bai, zbog vođenja centara za prevaru i kazine.

Jedan od osuđenih patrijarh (vođa) grupe Bai Suočeng umro je posle izrečene presude, saopštio je sud.

Ta grupa je formirala centre u oblasti Kokang u Mjanmaru koja se graniči sa Kinom i optuženi su da odatle vode kockanje i operacije prevara koja uključuju otmice, iznude, prisilnu prostituciju i proizvodnju i krijumčarenje droge.

shutterstock_258277736.jpg
Foto: Shutterstock

Prevarili su žrtve za više od 29 milijardi juana (4,2 milijardi dolara) i izazvali smrt šest kineskih državljana kao i povrede drugih, saopštio je sud.

Njihovi zločini su "posebno gnusni, sa posebno otežavajućim okolnostima i posledicama predstavljajuči ogromnu pretnju društvu", navodi se u saopštenju suda.

Osuđeni su se žalili na presudu ali Viši narodni okružni sud u Guagdongu odbacio je njihovu žalbu.

Pogubljenja su deo širih akcija Kine na suzbijanju operacija prevare u jugoistočnoj Aziji gde su centri za prevare postali biznis na industrijskom nivou, posebno u Mjanmaru, Kambodži i Laosu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"OVE GODINE ČEKA NAS NOVA FAZA ODNOSA": Kineski ministar Vang razgovarao sa Sergejem Šojguom u Pekingu
shutterstock-2265887347.jpg
Planeta"VEOMA OPASNO ZA BRITANIJU DA SARAĐUJE SA KINOM" Tramp reagovao na sporazume Starmera i Sija u Pekingu, odmah mu odgovorio Dauning strit! (FOTO)
donald tramp Kir Stramer SI Đinping
Planeta"BLUDNI SIN SE VRATIO DA ZAGRLI KINU" Starmer u Pekingu pričao o fudbalu i Šekspiru sa Sijem, objavljen transkript: "Nikada nećemo predstavljati pretnju" (FOTO)
Kir Starmer Si Đinping
PlanetaKINA POGUBILA 11 ČLANOVA KRIMINALNE BANDE Iz Mjanmara organizovali prevare kockarske operacije vredne više od milijardu dolara, ubili 14 ljudi
Kina kineska zastava