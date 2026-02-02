Slušaj vest

U Kini su pogubljena četiri člana mafijaške porodice osuđena zbog izazivanje smrti šest kineskih državljana i vođenja operacija prevare i kockanja iz Mjamnara vrednih više od četiri milijardi dolara, javile su danas kineske vlasti.

Narodni sud u Šenženu u južnoj Kini objavio je danas da su izvršena pogubljenja, ne precizirajući gde.

Ovo je saopšteno posle objave prošle nedelje da je pogubljeno 11 ljudi optuženih za vođenje centra za prevaru u Mjanmaru, na granici sa Kinom.

Sud u Šenženu je u novembru osudio na smrt pet osoba, uključujuči članove ozloglašene mafijaške porodice Bai, zbog vođenja centara za prevaru i kazine.

Jedan od osuđenih patrijarh (vođa) grupe Bai Suočeng umro je posle izrečene presude, saopštio je sud.

Ta grupa je formirala centre u oblasti Kokang u Mjanmaru koja se graniči sa Kinom i optuženi su da odatle vode kockanje i operacije prevara koja uključuju otmice, iznude, prisilnu prostituciju i proizvodnju i krijumčarenje droge.

Foto: Shutterstock

Prevarili su žrtve za više od 29 milijardi juana (4,2 milijardi dolara) i izazvali smrt šest kineskih državljana kao i povrede drugih, saopštio je sud.

Njihovi zločini su "posebno gnusni, sa posebno otežavajućim okolnostima i posledicama predstavljajuči ogromnu pretnju društvu", navodi se u saopštenju suda.

Osuđeni su se žalili na presudu ali Viši narodni okružni sud u Guagdongu odbacio je njihovu žalbu.

Pogubljenja su deo širih akcija Kine na suzbijanju operacija prevare u jugoistočnoj Aziji gde su centri za prevare postali biznis na industrijskom nivou, posebno u Mjanmaru, Kambodži i Laosu.