PUCNJAVA U LOS ANĐELESU, ŽRTVA UBIJENA ISPRED KUĆE Napadači izašli iza automobila, ranili još jednu osobu, ne zna se da li je obračun bandi (VIDEO)
U pucnjavi u kvartu Adams-Normandi u južnom delu Los Anđelesa sinoć je jedna osoba ubijena, a druga je ranjena.
NBC Los Anđeles prenosi da je policija saopštila da je pucnjava prijavljena u stambenoj zoni na bulevaru Hobart blizu 22. ulice oko 20.15 sati po lokalnom vremenu.
Američka televizija navodi se da je žrtva pucnjave pozvala 911 i zatražila pomoć Hitne pomoći.
Policija je saopštila da su dve žrtve, starosti 19 i 25 godina, stajale ispred kuće kada su se dva osumnjičena zaustavila, izašla iz automobila i pucala.
- Nakon što su meci više puta pogodili žrtve, osumnjičeni su se vratili u svoje automobile i pobegli - dodaje se u izveštaju policije Los Anđelesa.
Jedna osoba je preminula od prostrelnih rana na licu mesta, a druga je ranjena i prevezena u bolnicu u stabilnom stanju.
Nije odmah bilo jasno da li je pucnjava povezana sa bandom.
Policija istražuje uzrok pucnjave.
(Kurir.rs/NBC Los Angeles/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)