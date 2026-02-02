Slušaj vest

U pucnjavi u kvartu Adams-Normandi u južnom delu Los Anđelesa sinoć je jedna osoba ubijena, a druga je ranjena.

NBC Los Anđeles prenosi da je policija saopštila da je pucnjava prijavljena u stambenoj zoni na bulevaru Hobart blizu 22. ulice oko 20.15 sati po lokalnom vremenu.

Američka televizija navodi se da je žrtva pucnjave pozvala 911 i zatražila pomoć Hitne pomoći.

Policija je saopštila da su dve žrtve, starosti 19 i 25 godina, stajale ispred kuće kada su se dva osumnjičena zaustavila, izašla iz automobila i pucala.

- Nakon što su meci više puta pogodili žrtve, osumnjičeni su se vratili u svoje automobile i pobegli - dodaje se u izveštaju policije Los Anđelesa.

Foto: Shutterstock

Jedna osoba je preminula od prostrelnih rana na licu mesta, a druga je ranjena i prevezena u bolnicu u stabilnom stanju.

Nije odmah bilo jasno da li je pucnjava povezana sa bandom.

Policija istražuje uzrok pucnjave.