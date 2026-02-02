Slušaj vest

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo je krajem januara više od tri miliona dokumenata o Epstajnu, a kako Koha navodi, u imejlu poslatom na Epstajnovu adresu od Danijela Sijada, čije se ime često pominje u njegovoj prepisci, pominje se predsednik tzv. Kosova.

1/14 Vidi galeriju Ovako je Džefri Epstajn izgledao 3 nedelje pre smrti Foto: Ministarstvo pravde SAD

- Princeza iz Tajlanda biće u Njujorku u Ujedinjenim nacijama s predsednikom Kosova, želela bi da vas upozna - navedeno je u mejlu koji je poslat na adresu Džefrija Epstajna.

Kako Koha navodi, ovaj imejl je datiran 16. septembra 2012. godine, kada je funkciju predsednice u Prištini obavljala Jahjaga.

Valentina Abazi, savetnica Jahjage, izjavila je da Jahjaga Epstajna nikada nije upoznala ni tražila sastanak s njim i da ni ne zna ko je Epstajn.

Prema navodima Kohe, još jedan imejl koji je Danijel Sijad poslao na Epstajnovu adresu nosi naslov "Ko je Bedžet Pacoli?" i sadrži link do videa na Jutjubu koji sada ne može da se otvori.

Foto: Beta

U imejlu piše: "Zdravo Džefri, princeza bi želela da pogledate ovaj video."

Portal piše da je princeza spomenuta u prepisci Mom Luand Radžadarsri Džajankura, članica tajlandske kraljevske porodice, koja se u imejlovima i drugoj prepisci s Epstajnom često predstavlja kao tzv. počasni konzul Prištine u Tajlandu.

Pacoli je na pitanje Kohe da li poznaje Epstajna, rekao da ga nikada nije upoznao niti komunicirao sa njim.

Epstajn je osuđen 2008. godine na Floridi zbog navođenja dece na prostituciju, nakon što je sa tužiocima postigao sporazum o priznanju krivice.