ISTI POSREDNICI DOGOVORILI SPORAZUM O POJASU GAZE I SADA POKUŠAVAJU DA SPREČE AMERIČKI NAPAD

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je putem više kanala komunikacije obavestila Iran da je otvorena za sastanak na kojem bi pregovorali o sporazumu dve zemlje.

To je sajtu Aksios rekao neimenovani visoki američki zvaničnik.

Navodi se da diplomatski pritisak dolazi u trenutku kada je Tramp naredio masovno gomilanje vojnih snaga u Persijskom zalivu i kada se postavlja pitanje da li razgovori mogu da spreče napad na Iran i širi regionalni rat.

Aksios navodi, pozivajući se na dva regionalna izvora, da je trenutno od ključne važnosti to što Turska, Egipat i Katar rade na organizovanju sastanka između Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i visokih iranskih zvaničnika u Ankari kasnije ove nedelje.

- Stvar se pomeraju. Dajemo sve od sebe - rekao je zvaničnik jedne od zemalja za američki sajt.

Sarađivali sa Trampom oko Pojasa Gaze

Navodi se da tri zemlje koje su sarađivale sa Trampovom administracijom na sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze žele da pregovori između SAD i Irana spreče regionalni rat.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir

Zvaničnici Bele kuće kažu da Tramp nije doneo konačnu odluku o napadu na Iran i da ostaje otvoren za diplomatsko rešenje.

Američki izvori navode da nedavni komentari Trampa o pregovorima nisu blef, ali SAD ne znaju da li će vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ovlastiti svoje diplomate da postignu sporazum koji će biti prihvatljiv za Ameriku.

Navodi se Katar, Egipat i Turska iza kulisa razgovaraju sa obema stranama i koordinišu napore da dođe do pregovora.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana

Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, kazao je u nedelju u intrevjuu za CNN da "prijateljske zemlje" pokušavaju da izgrade poverenje između SAD i Irana, nazivajući te napore "plodnim".

- Vidim mogućnost još jednog razgovora ako američki pregovarački tim sledi ono što je rekao predsednik Tramp: da se dođe do fer i ravnopravnog sporazuma kako bi se osiguralo da nema nuklearnog oružja - rekao je Aragči.

Katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman al Tani posetio je Teheran u subotu i sastao se sa Alijem Laridžanijem, sekretarom iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost i čovekom od poverenja ajatolaha Hamneija.

Katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman al Tani

Ubrzo nakon sastanka, Laridžani je na društvenoj mreži X napisao da "napreduje formiranje okvira za pregovore".

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi razgovarao je telefonom u subotu s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom i pozvao ga da pristane na sastanak sa Trampovim zvaničnicima.

Dan ranije, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan ugostio je iranskog ministra spoljnih poslova i razgovarao o mogućem mestu i dnevnom redu za potencijalni sastanak sa zvaničnicima Bele kuće.

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi

Hamnei ne pominje pregovore

Tramp je novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan" u subotu uveče kazao da se "nada se da će ispregovarati nešto što je prihvatljivo".

- Mogu da ispregovaraju sporazum koji bi bio zadovoljavajući, bez nuklearnog oružja itd. Trebalo bi to da urade. Ne znam da li hoće. Ali razgovaraju sa nama. Ozbiljno razgovaraju sa nama - rekao je šef Bele kuće.

ajatolah Ali Hamnei

U govoru održanom u nedelju u Teheranu Hamnei je, međutim, zauzeo oštar stav i tvrdio da SAD žele da "progutaju" Iran i preuzmu njegovu naftu, gas i minerale.

- Amerikanci bi trebalo da znaju da ako započnu rat, ovog puta će to biti regionalni rat - rekao je iranski vrhovni vođa, koji nije nijednom rečju pomenuo pregovore.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), posetio je Vašington u petak i subotu radi razgovora o mogućem američkom napadu na Iran sa generalom Denom Kejnom, načelnikom Združenog generalštaba vojske SAD.

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske

Američki i izraelski zvaničnici kažu da je cilj posete, koja je skrivana od javnosti, bio da se dve strane međusobno informišu o odbrambenim i ofanzivnim planovima u slučaju rata s Iranom.