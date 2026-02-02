Slušaj vest

Slovenačka policija traga za Borislavom Bojanićem (44) iz Bojanaca, koji je osumnjičen za krivično delo protiv života i tela (ubistvo).

Policijska stanica Črnomelj je 31. januara u večernjim satima postupala povodom "krivičnog dela protiv života i tela". Nakon izvršenja dela osumnjičeni Bojanić pobegao je peške, a policajci i kriminalisti od tada sprovode intenzivne aktivnosti na njegovom pronalaženju. Policija koristi sve raspoložive resurse, uključujući i dronove, kako bi ga locirala.

Bojanić je visok oko 185 centimetara i srednje je telesne građe. U trenutku kada je napustio porodičnu kuću u mestu Bojanci, na sebi je imao tamnozelene pantalone.

Foto: PU Novo Mesto

Prema poznatim podacima, Bojanić je nepredvidiv i može biti opasan, zbog čega policija apeluje na građane da mu se ne približavaju, već da o svakom uočavanju odmah obaveste policiju pozivom. Policija takođe poziva sve koji imaju informacije o njegovom kretanju da ih prijave nadležnim organima.

Upućen je i apel Bojaniću da se, radi razjašnjenja svih okolnosti događaja, sam javi u najbližu policijsku stanicu, saopštila je Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose s javnošću Policijske uprave Novo Mesto.

Pokušao da ubije sina pa upucao Darka Senića

Zločin se dogodio 31. januara 2026. godine u Republici Sloveniji, u porodičnoj kući Darkove rođene sestre, gde je bio u gostima. Prema dostupnim informacijama, Darka Senića je iz čista mira ubio Borislav, inače suprug njegove sestre, koji je poreklom iz Bosne i Hercegovine.

Darko Senić Foto: Privatna arhiva

Osumnjičeni se tog dana vratio kući iz lova vidno alkoholisan. Darko mu je, u najboljoj nameri, savetovao da ode da se odmori. Umesto smirivanja, usledio je krvavi pohod. Naime, kako se navodi, Bojanić je prvo pokušao da ubije svog najstarijeg sina, starog 23 godine. Ispalio je dva do tri hica, ali ga je srećom promašio. U tom trenutku, u kući se nalazio veći broj članova porodice, uključujući i maloletnu decu. Kada je Darko Senić, koji se nalazio u prizemlju kuće, čuo pucnje, bez oklevanja je potrčao na sprat. Uspeo je da skloni sestrino dete i spreči da i ono postane žrtva. Međutim, osumnjičeni je nastavio da puca i ispalio još nekoliko hitaca, usmrtivši Darka Senića, piše GP Maljevac.