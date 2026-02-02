Slušaj vest

Akcija je izvedena u nemačkoj saveznoj državi Šlezvig-Holštajn.

Petorka je optužena da je poslala približno 16.000 pošiljki u Rusiju, preko jedne kompanije u Libeku.

Među primaocima pošiljki bile su i kompanije koje proizvode oružje.

Savezno tužilaštvo je navelo da su time počinili komercijalne i organizovane prekršaje Zakona o spoljnoj trgovini i plaćanjima.

Vrednost transakcija procenjuje se na najmanje 30 miliona evra. Među uhapšenima su muškarac nemačko-ruskog porekla koji je generalni direktor kompanije sa sedištem u Libeku, dva nemačka državljanina i muškarac sa dvojnim nemačkim i ukrajinskim državljanstvom.

Još jedan muškarac je privremeno pritvoren.

Muškarci su uhapšeni u Libeku i okrugu Hercogtum Lauenburg. Pretraženi su i stanovi u drugim gradovima, uključujući Frankfurt na Majni, Nirnberg i Ostholštajn.