VELIKA AKCIJA U NEMAČKOJ, SPECIJALCI UPADAJU U STANOVE: Uhapšeno pet osoba, poslali čak 16.000 paketa u Rusiju! Pomagali vojnoj industriji da zaobiđe sankcije
Akcija je izvedena u nemačkoj saveznoj državi Šlezvig-Holštajn.
Petorka je optužena da je poslala približno 16.000 pošiljki u Rusiju, preko jedne kompanije u Libeku.
Među primaocima pošiljki bile su i kompanije koje proizvode oružje.
Savezno tužilaštvo je navelo da su time počinili komercijalne i organizovane prekršaje Zakona o spoljnoj trgovini i plaćanjima.
Vrednost transakcija procenjuje se na najmanje 30 miliona evra. Među uhapšenima su muškarac nemačko-ruskog porekla koji je generalni direktor kompanije sa sedištem u Libeku, dva nemačka državljanina i muškarac sa dvojnim nemačkim i ukrajinskim državljanstvom.
Još jedan muškarac je privremeno pritvoren.
Muškarci su uhapšeni u Libeku i okrugu Hercogtum Lauenburg. Pretraženi su i stanovi u drugim gradovima, uključujući Frankfurt na Majni, Nirnberg i Ostholštajn.
(Kurir.rs/Bild)