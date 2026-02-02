Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se kod obale Krima.

Prema podacima Evroazijskog seizmološkog centra, žarište zemljotresa nalazilo se na dubini od 35 kilometara.

Epicentar je bio na udaljenosti od oko 80 kilometara od Kerča i 36 kilometara od Ščelkina.

Kerč je grad na istoku Krimskog poluostrva, smešten na Kerčkom moreuzu, koji povezuje Crno i Azovsko more. Jedan je od najstarijih gradova u regionu, sa istorijom dužom od 2.500 godina.

Tu se nalazi Krimski most koji povezuje Krim sa Rusijom.

Za sada nema informacija o eventualnim povređenima niti o oštećenjima infrastrukture.

(Kurir.rs/BFMKuban)

