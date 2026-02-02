Slušaj vest

Najmanje 11 osoba, uključujući pet policajaca, povređeno je u kada je muškarac uleteo SUV-om u masu u nedelju uveče u ulici Tilak, u blizini Ganpati hrama u gradu Sangliju u Indiji, saopštila je danas lokalna policija.

Prema navodima indijske policije, SUV, kojim je upravljao meštanin Pančal oblasti Barši Roud u Laturu, prvo je udario u nekoliko vozila pre nego što je skrenuo u prepun deo ulice gde su ljudi pešačili kako bi prisustvovali festivalu Krušnamai.

Nakon incidenta, besna rulja je izvukla vozača iz vozila i pretukla ga.

Policija je intervenisala i spasila Pančala od linča.