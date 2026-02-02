Slušaj vest

Prema policijskim izveštajima, osumnjičena je njegova majka (39), a posebno je uznemirujuće da je, prema pisanju austrijskih medija, majka rekla da je "dečaka zaposeo đavo".

Prema izveštaju, dečak je preminuo od velikog broja uboda i posekotina.

Navodi se da je žena uzela kuhinjski nož i izbola dete u dnevnoj sobi. Zločin se dogodio u petak, pošto se Samuel tog dana nije pojavio u školi.

Majka je prebačena u zatvor u Leobenu nakon što joj je ukazana medicinska pomoć.

Ona je povređena u napadu i operisana je posle hapšenja. Nakon što joj se stanje stabilizovalo, puštena je iz bolnice - ali je potom po nalogu javnog tužilaštva zadržana u pritvoru.

Prema policiji, formalno ispitivanje u vezi sa incidentom još uvek nije bilo moguće.

Lekar prvo mora da utvrdi da li je žena sposobna za ispitivanje.

Napad se dogodio u stambenom području koje deluje mirno. U blizini se nalazi čeličana Vostalpine, a oko nje su stambene zgrade.