Slušaj vest

Nemačka ne balansira između SAD i Kine, i uvek će biti bliža Vašingtonu, uprkos nedavnim napetostima, izjavio je danas nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful u Singapuru.

Na predavanju koje je organizovao Međunarodni institut za strateške studije, Vadeful je istakao da SAD i dalje ostaju najvažniji partner Evrope i Nemačke, te da Evropa, uprkos trenutnim problemima koji stvaraju distancu između nje i Vašingtona, i dalje zavisi od SAD kada je reč o njenoj bezbednosti.

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa kritikovali su evropske zemlje zbog toga što ne ispunjavaju ciljeve NATO u vezi sa izdvajanjima za odbranu i zbog prekomerne zavisnosti od SAD u pogledu vlastite odbrane.

"Trčanje s raširenim rukama prema Si Đinpingu, predsedniku Kine i tvrdnja da su svi naši problemi nestali u tom trenutku i da ćemo postati vaš veliki partner, bila bi pogrešna reakcija", rekao je ministar.

Zemlje zapadnog sveta, poput Kanade i Velike Britanije, sklapaju trgovinske sporazume s Kinom, ignorišući kritike SAD.