PISANJE KORIJERE DELA SERA I MEJL ON SANDEJ O NOVIM FAJLOVIMA O POKOJNOM OSUĐENOM PEDOFILU

Mreža koju je izgradio Džefri Epstajn, pokojni američki milioner, nije se svodila samo na gomilu kao zlim silama opsednutih bogataša koji su od osuđenog pedofila tražili mlade seksualne robinje, već sve više izgleda kao jedna od najsofisticiranijih špijunskih oparacija otkrivenih poslednjih decenija.

To navodi Korijere dela sera koji piše o mahinacijama koje su do neslućenih visine dovele čuveni ruski "kompromat" (kompromitujući materijal), odnosno stavljanje uticajnih ljudi u neprikladne situacije kako bih ih ucenjivači posle držali u šaci.

Obaveštajni izvori britanskog lista Mejl on sandej otkrili su da je sve očiglednije da je Epstajn za račun ruske tajne službe vodio najširu moguću operaciju "klopke od meda" (honey trap) u kojoj je svetskim moćnicima obezbeđivao devojke kako bi Moskva, a možda čak i izraelski obaveštajci, mogli da ih ucenjuju.

Sve počelo s ocem Gilejn Maksvel

Navodi se da cela priča vuče korene iz prijateljstva Epstajna sa Robertom Maksvelom, britanskim medijskim magnatom koji je misteriozno stradao 1991. padom sa jahte.

Italijanski list prenosi da je Maksvel bio čehoslovački Jevrejin za kojeg se veruje da je radio kako za KGB, tako i za Mosad i to još od 70-ih godina prošlog veka kada je sovjetskim Jevrejima pomagao da emigriraju u Izrael.

Maksvela je s Epstajnom upoznao ruski naftaški magnat koji je i sam bio na platnom spisku Kremlja.

Navodno su i Maksvel i Epstajn služili Moskvi za "pranje para" na Zapadu.

Nije slučajno ni što ubrzo nakon Maksvelove smrti njegova ćerka Gilejn počinje redovno da se pojavljuje uz Epstajna, postavši mu glavna saradnica i ljubavnica.

Maksvel je izvukao sav novac iz penzionih fondova zaposlenih u medijima koje je držao, a te pare nikada nisu pronađene.

Sumnja se da ih je "oprao" upravo Epstajn i da je to bila glavna nit koja ga je povezivala sa Gilejn Maksvel.

Kao i njen otac i Epstajn je umro pod misterioznim okolnostima i to u pritvoru 2019, gde je navodno izvršio samoubistvo dok ga je čekao novi sudski proces.

Maksvelova ćerka je u SAD osuđena na 20 godina zatvora zbog navođenja maloletnih osoba na prostituciju i trenutno izdržava kaznu.

Putin se u Epstajnovim fajlovima pominje 1.056 puta

U najnovim fajlovima o Epstajnu koji su američke vlasti objavile u petak Rusija se pominje 9.629 puta, a predsednik Vladimir Putin 1.056 puta.

Iz njih deluje da se Epstajn u više navrata sretao sa Putinom, čak i nakon što je prvi put osuđen zbog krivičnih dela seksualne prirode.

Epstajn se u novootkrivenim porukama hvalio da Kremlju može da obezbedi informacije o američkom predsedniku Donaldu Trampu i to kroz kontakte sa ruskim ambasadorom u Njujorku, ali i šefom diplomatije Sergejom Lavrovim.

U pitanju su mejlovi koji su razmenjeni uoči samita Trampa i Putina koji je održan 2018, a na čijem je samom kraju predsednik SAD poručio da nije bilo nikakvih dokaza o ruskom mešanju u američke izbore.

Maša iz San Franciska

Iz novih fajlova deluje takođe da je Epstajn bio povezan i sa Mašom Drokovom (36), bivšom liderkom proputinovskog omladinskog pokreta Naši, koja je u međuvremenu postala poslovna žena Maša Buher koja operiše iz San Franciska.

Korijere dela sera navodi da, međutim, obaveštajni podaci ukazuju da je kompanija Drokove "Dej uan venčers" (Day One Ventures) pokrenuta sa ciljem krađe tehnoloških tajni iz SAD.

Navodi se da su agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) ispitali Drokovu u vezi sa tim, a da je ona brzo skrenula temu na Epstajna.