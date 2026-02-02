Slušaj vest

Egipatski i izraelski bezbednosni zvaničnici saopštili su danas da je granični prelaz Rafa između Gaze i Egipta ponovo otvoren, ali samo za ograničen saobraćaj, što je ključni korak u daljem sprovođenju dogovora o primirju koji su postigli Izrael i Hamas.

Egipatski zvaničnik rekao je da će po 50 Palestinaca preći preko ovog prelaza u oba pravca prvog dana rada prelaza.

Zvaničnik, koji nije želeo da mu se navede ime, učestvovao je u razgovorima o primeni sporazuma o primirju između Izraela i Hamasa.

Državni egipatski mediji takođe su potvrdili otvaranje prelaza koje su izraelske vlasti najavile juče.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izrael je tada objavio da će ograničen prolaz biti dozvoljen od ponedeljka na prelazu Rafa sa Gazom, posle više godina gotovo potpune izolacije.

Palestinci vide Rafu kao vrata ka svetu, a taj prelaz je u velikoj meri bio zatvoren od kada ga je Izrael zauzeo u maju 2024. godine.