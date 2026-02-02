Slušaj vest

Ekstremne vremenske nepogode i dalje pogađaju Grčku, izazivajući ozbiljne probleme na kopnu i ostrvima. Jake kiše, oluje i sneg padaju u severnoj Grčkoj, pri čemu su oblasti kao što su Kozani, Grevena, Kastorija i Florina prekrivene snegom.

Na nekim deonicama puteva potrebne su specijalne gume ili lance protiv proklizavanja. U Seresu, snežne freze i vozila Vatrogasne službe spasili su oko 15 ljudi koji su ostali zarobljeni na putu ka Lailiji, dok je ski centar zatvoren ranije iz bezbednosnih razloga. U Ksantiju su zabeleženi klizišta i problemi u saobraćaju.

Poplave u Agiokamposu

U Larisi i Agiokamposu poplavljena područja i izlivi bujica izazvali su značajnu štetu, dok su na Lemnosu i Santoriniju putevi postali prave reke.

1/10 Vidi galeriju Nevreme u Grčkoj Foto: screenshot parapolitika.gr

Na Samu su velike poplave i klizišta otežale saobraćaj, sa ozbiljnim oštećenjima putne mreže, a kuće se suočavaju sa prodiranjem vode. Vlasti ostaju u stanju visoke pripravnosti za nove talase nepogoda.

Priobalna područja Larise od ranog jutra su pogođena ekstremnim vremenskim prilikama, a razmere razaranja dramatično su zabeležene u snimcima dronom Orandž pres agencije.

Epicentar oluje nalazi se u oblasti Agiokampos i opštini Agija, gde je bes prirode izbrisao granice između kopna i mora. Kako se jasno vidi na snimcima iz vazduha, put i more su postali „jedno“. Penušavi talasi, pojačani olujnim vetrovima, nadvili su se nad obalom, pretvarajući asfalt u produžetak Egejskog mora.

Blato, otpad i poplavljene kuće

Situacija je dramatična, jer je izlazak bujica u kombinaciji sa snagom mora prekrio područje tonama blata, drveća i otpada. Voda nije stala na putu, već je prodrla u prizemne kuće i prodavnice, izazivajući ogromnu materijalnu štetu.

Na snimcima se vide teška vozila iz regiona Tesalija i opštine Agija kako se probijaju kroz blato kako bi otvorila prolaze u putnoj mreži, dok je policija obeležila opasne tačke i apelovala na stanovnike da izbegavaju nepotrebna putovanja.