DEO ZEMLJE POD SNEGOM, PUTEVI NA SANTORINIJU SE PRETVORILI U REKE! Grčka se ZATAMNELA od nevremena! (VIDEO, FOTO)
Ekstremne vremenske nepogode i dalje pogađaju Grčku, izazivajući ozbiljne probleme na kopnu i ostrvima. Jake kiše, oluje i sneg padaju u severnoj Grčkoj, pri čemu su oblasti kao što su Kozani, Grevena, Kastorija i Florina prekrivene snegom.
Na nekim deonicama puteva potrebne su specijalne gume ili lance protiv proklizavanja. U Seresu, snežne freze i vozila Vatrogasne službe spasili su oko 15 ljudi koji su ostali zarobljeni na putu ka Lailiji, dok je ski centar zatvoren ranije iz bezbednosnih razloga. U Ksantiju su zabeleženi klizišta i problemi u saobraćaju.
Poplave u Agiokamposu
U Larisi i Agiokamposu poplavljena područja i izlivi bujica izazvali su značajnu štetu, dok su na Lemnosu i Santoriniju putevi postali prave reke.
Na Samu su velike poplave i klizišta otežale saobraćaj, sa ozbiljnim oštećenjima putne mreže, a kuće se suočavaju sa prodiranjem vode. Vlasti ostaju u stanju visoke pripravnosti za nove talase nepogoda.
Priobalna područja Larise od ranog jutra su pogođena ekstremnim vremenskim prilikama, a razmere razaranja dramatično su zabeležene u snimcima dronom Orandž pres agencije.
Epicentar oluje nalazi se u oblasti Agiokampos i opštini Agija, gde je bes prirode izbrisao granice između kopna i mora. Kako se jasno vidi na snimcima iz vazduha, put i more su postali „jedno“. Penušavi talasi, pojačani olujnim vetrovima, nadvili su se nad obalom, pretvarajući asfalt u produžetak Egejskog mora.
Blato, otpad i poplavljene kuće
Situacija je dramatična, jer je izlazak bujica u kombinaciji sa snagom mora prekrio područje tonama blata, drveća i otpada. Voda nije stala na putu, već je prodrla u prizemne kuće i prodavnice, izazivajući ogromnu materijalnu štetu.
Na snimcima se vide teška vozila iz regiona Tesalija i opštine Agija kako se probijaju kroz blato kako bi otvorila prolaze u putnoj mreži, dok je policija obeležila opasne tačke i apelovala na stanovnike da izbegavaju nepotrebna putovanja.
Pored stambenih područja, razaranja su pogodila i poljoprivredni sektor, a velike površine useva u opštini Agija pretvorene su u jezera.
(Kurir.rs/Parapolitika/P.V.)