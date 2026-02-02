Slušaj vest

Visoki zvaničnik Kremlja zadužen za bezbednost Dmitrij Medvedev izjavio je danas da svet postaje vrlo opasan, ali da Rusija ne želi sukob svetskih razmera.

Ruska invazija na Ukrajinu izazvala je najveći sukob između Zapada i Moskve još od vremena Hladnog rata, iako izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa pokušavaju da pregovaraju o okončanju rata.

Medvedev, koji je zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Ruske Federacije, što se smatra modernim politbiroom Rusije, pohvalio je Trampa i rekao da je ohrabrujuće to što su kontakti sa Vašingtonom ponovo uspostavljeni, piše Rojters.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Međutim, Medvedev, koji je više puta upućivao uvrede Kijevu i zapadnim silama, upozoravajući na rizike eskalacije rata prema nuklearnoj "apokalipsi", rekao je da je Zapad više puta ignorisao ruske interese.

"Situacija je vrlo opasna. Čini se da se prag bola smanjuje", rekao je Medvedev u intervjuu za Rojters i TASS, u svom domu nedaleko od Moskve.

"Nismo zainteresovani za globalni sukob. Nismo ludi", rekao je Medvedev, koji je bio predsednik Rusije od 2008. do 2012. godine.