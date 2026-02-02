Slušaj vest

Na godišnjoj večeri u Alfaalfa klubu, američki predsednik Donald Tramp je imao šou program - rugao se političkim protivnicima, "šalio" o navodnoj invaziji na Grenland i rekao da ne razume suprugu Melaniju kada se naljuti na njega jer "ona govori više jezika", piše Vašington post.

To je bio prvi put da se Tramp obratio Alfalfa klubu, govoreći pred publikom čije članstvo uključuje i neke od njegovih protivnika kao što su Džejmi Dimon, izvršni direktor „JPMorgan Chase“ (protiv čije banke on vodi tužbu), Dejvid Rubenstajn (koga je smenio sa mesta direktora Kenedi centra) i Džerom H. Pauel, odlazeći predsednik Federalnih rezervi čiju ulogu on sada preispituje.

Neke šale nisu dobro primljene i sala je nekoliko puta utihnula.

"Toliko mnogo ljudi u sali koje mrzim. Većinu vas volim“, rekao je, prema jednom učesniku. "Ko je, do đavola, mislio da će se ovo desiti?"

"Idem da gledam invaziju na Grenland. Šalim se"

Rekao je da bi mogao da skratiti govor jer mora da "gleda invaziju na Grenland", pre nego što je priznao da je to bila šala.

"Nećemo izvršiti invaziju na Grenland. Kupićemo ga", rekao je. "Nikada nije bila moja namera da Grenland postane 51. savezna država. Želim da Kanada bude 51. država. Grenland bi bio 52., Venecuela bi mogla biti 53. država.“

Tramp je takođe spomenuo Kevina Vorša, svog kandidata za novog predsednika Federalnih rezervi: „Ako ne snizi kamatne stope, tužiću ga do gole kože“, rekao je, ali je odmah dodao: „Samo se šalim.“

Na pitanje novinara kasnije o tim komentarima, odgovorio je: "Ovo je 'roust'. Veče komedije“, iako je dodao da se nada da će Vorš spustiti kamatne stope. „Mislim, ako ga gledate na televiziji… jer sam gledao intervjue i izjave, nadam se da će ih spustiti“, rekao je. „Ali uradiće ono što on želi.“

"Kada se Melanija naljuti na mene, osećam se kao da sam u Davosu"

Tramp je govorio i o prvoj dami Melaniji Tramp i novom dokumentarcu „Melanija“, koji je producirao „Amazon“, čiji je osnivač Džef Bezos takođe član Alfalfa kluba i vlasnik lista „Vašington post“.

Predsednik SAD se našalio što u naslovu filma nije pomenuto prezime „Tramp“.