Povlačenje iz celog regiona Donbasa na istoku Ukrajine u zamenu za bezbednosne garancije ostaje neprihvatljivo za 52 odsto Ukrajinaca, ali je 40 odsto izrazilo spremnost da se napravi takav ustupak, rezultati su danas objavljenje kontinuirane ankete Međunarodnog instituta za sociologiju u Kijevu.

"Sredinom januara 2026. godine, indikatori su bili gotovo identični, što znači da je tokom poslednje dve nedelje januara, uprkos granatiranju velikih razmera i problemima sa snabdevanjem električnom energijom i grejanjem, protivljenje ustupanju Donbas ostalo isto", navodi se u istraživanju.

Istraživanje, sprovedeno od 23. do 29. januara sa reprezentativnim uzorkom od 1.003 osobe, takođe pokazuje da 43 odsto ispitanika ne veruje da će se rat završiti 2026. godine.

Čak 65 odsto ispitanika je reklo da je spremno da trpi rat koliko god to bude bilo potrebno, navodi se u anketi, preneo je pariski list Mond.