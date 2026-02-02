Slušaj vest

Policija iz Osla saopštila je da je Hojbi uhapšen u nedelju uveče zbog sumnje na napad, pretnje nožem i kršenje zabrane prilaska.

Hapšenje se dogodilo samo dva dana pre nego što bi Hojbi trebalo da se pojavi na suđenju u Oslu po optužbama za 38 krivičnih dela, uključujući četiri silovanja, nasilje u porodici nad bivšom partnerkom i nezakonito snimanje više žena bez njihovog znanja ili pristanka.

Hojbi je negirao najteže optužbe, uključujući i one o seksualnom zlostavljanju.

Policija je zatražila četiri nedelje zatvora za Hojbija uz obrazloženje da je to potrebno kako bi ga sprečili da ponovi krivično delo.

Osramoćeni princ je priznao da je dilovao drogu, da je koristio kokain i alkohol i da dugo ima probleme sa drogom.

Veze sa Džefrijem Epstajnom

Podsećamo, njegova majka, princeza Mete-Marit (52), pored problema sa sinom, u centru je pažnje i zbog kontakata sa Džefrijem Epstajnom.

Njeno ime se pojavljuje u novim dokumentima Džefrija Epstajna više stotina puta!

Epstajn joj je pomogao prilikom zakazivanja zubarskih pregleda u SAD, a takođe joj je pružio smeštaj u svojoj kući u Palm Biču. Ona je bila u njegovoj kući četiri dana.

U decembru 2011. godine, Džefri Epstajn joj je čestitao Božić, a Mete-Marit ga je pitala "kakav je život na ostrvu."

U aprilu 2012. godine planirali su sastanak u Parizu, a u novembru 2012. godine Epstajn je najavio posetu Oslu. Ova prepiska se nastavila do juna 2014. godine, kada su je Epstajnovi asistenti pitali da li može da se sastane sa njim sledećeg dana.

Do tada je prestolonaslednica prekinula kontakt. Palata je objasnila da je prestolonaslednica u tom trenutku osetila da se Epstajn nada da će nešto dobiti od kontakta sa njom.

Prestolonaslednica se izvinila javnosti zbog svoje povezanosti sa Epstajnom: