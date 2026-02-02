Slušaj vest

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a sedam je ranjeno u ruskom napadu dronom na prigradski autobus u Ukrajini. Putnici u autobusu, za koje se navodi da su rudari, vraćali su se kući nakon završene smene u gradu Pavlogradu.

Najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK, saopštila je da su njeni radnici bili meta napada u subotu.

"Još jedan brutalan napad na civile"

- Najmanje 15 civila je ubijeno, a sedam ranjeno. U autobusu su bili rudari koji nisu imali nikakve veze sa ratnim dejstvima. Ovo je još jedan brutalan napad na civile koji je Rusija izvršila u samo jednom danu, što pokazuje jasan obrazac namernog terora - rekao je političar Dmitro Lubinec.

U odvojenim napadima povređeno je još najmanje devet osoba.

Napad na porodilište u Zaporožju

Šest osoba je ranjeno nakon što je pogođeno porodilište u Zaporožju. Među povređenima su i dve žene koje su u tom trenutku bile na lekarskim pregledima.

U kasnijem napadu dronom na grad povređene su još dve žene i četvorogodišnji dečak.

- Napad na porodilište je još jedan dokaz da se vodi rat protiv samog života - rekao je guverner Ivan Fedorov.

Napadi uprkos apelima na prekid udara

Vazdušni napadi usledili su nakon što je Donald Tramp lično pozvao ruskog lidera Vladimira Putina da obustavi napade na ukrajinske gradove, u trenutku ekstremno niskih temperatura.

Moskva je kasnije saopštila da se takva obustava odnosi isključivo na Kijev i da je važila samo do juče.

Mirovni pregovori u Abu Dabiju

Nova runda trilateralnih mirovnih pregovora, čiji je cilj okončanje četvorogodišnjeg rata, zakazana je za sredu i četvrtak u Abu Dabiju.

"Masovni teroristički napad"

Hitne službe su saopštile da je nakon udara izbio požar, koji su vatrogasci kasnije ugasili.

DTEK je naveo da su ruske snage izvele "masovni teroristički napad" na rudnik kompanije u Dnjepropetrovskoj oblasti i da su svi poginuli i ranjeni bili njihovi zaposleni koji su se vraćali sa posla.

- Danas je neprijatelj izveo ciničan i ciljano usmeren napad na radnike energetskog sektora u Dnjepropetrovskoj oblasti - rekao je ministar energetike Denis Šmihal.

Zelenski: Ratni zločin

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiokarakterisao je napad kao ratni zločin.

- Današnji ruski napad na autobus u Dnjepropetrovskoj oblasti je zločin, demonstrativni zločin, koji još jednom pokazuje da je Rusija odgovorna za eskalaciju. Zlo mora biti zaustavljeno - rekao je Zelenski.

Širi talas napada dronovima

Napad na autobus dogodio se u okviru šireg noćnog talasa udara, tokom kojeg je, prema navodima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Rusija lansirala 90 napadačkih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija.

U odvojenom noćnom napadu u Dnjeprupoginuli su i jedna žena i jedan muškarac, saopštio je regionalni guverner Oleksandr Hanža.

Kasnije je u ruskom granatiranju pogođen centralni deo Hersona, gde je teško ranjena 59-godišnja žena.

Moskva negira i iznosi sopstvene tvrdnje

Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su njihove snage gađale transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske trupe, koristeći avione, dronove, rakete i artiljeriju.

Takođe je navedeno da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 21 ukrajinski dron iznad jugozapadne i zapadne Rusije, bez prijavljenih žrtava.

Duboke podele pred pregovore

Napadi su usledili samo nekoliko sati nakon što je Zelenski potvrdio da će se naredna runda mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva održati u sredu i četvrtak. Očekuje se da će se u Abu Dabiju sastati izaslanici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.