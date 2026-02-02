Slušaj vest

Policija i dalje traga za 44-godišnjim Borislavom Bojanićem, koji je, kako su saopštili iz Policijske uprave Novo Mesto, u Bojancima kod Črnomlja počinio krivično delo protiv života i tela. U stvarnosti, reč je o ubistvu, sumnja se da je ubio svog švagra Darka Senića, a prema nezvaničnim informacijama portala Žurnal24 vrlo verovatno je pobegao u Hrvatsku. Zločin je duboko potresao stanovnike inače mirnog belokranjskog sela.

Otac četvoro dece

Prema rečima meštana, Bojanić i njegova supruga Slađana roditelji su trojice sinova, starih 23, 21 i 12 godina, i devetogodišnje ćerke. U Bojance su se doselili pre oko 11 godina iz Kočevja, gde su živeli u bloku.

"Kupili su parcelu i sagradili kuću. Mi smo im, kao komšije, mnogo pomogli – napravili prilazni put i postavili drvarnicu. Dok gradnja nije bila završena, njihova zimnica je bila kod mene. Sa porodicom smo se svi dobro slagali. Njihova deca su se igrala sa našom decom“, rekao je jedan komšija.

„Ali onda se Borislav preko noći promenio. Počeo je da se izbegava sve nas, njegova deca, svi odlični đaci, više nisu dolazila kod nas, samo bi mogli da mašu. Jednom sam ga pitao šta ima protiv mene, rekao je da ništa.“

Supruga je već jednom pobegla iz kuće

Prema nagađanjima jednog od sagovornika, Bojanić je možda bio ljubomoran na suprugu, „prijatnu gospođu rođenu u Bosni i Hercegovini, koja je završila kurs slovenskog jezika i dobila državljanstvo. Prvobitno je radila kao čistačica, a od 1. januara je radila kao vaspitačica osoba sa posebnim potrebama u varstveno-radnom centru“.

Među supružnicima su se povremeno događale nesuglasice: „Pre epidemije kovida su se tako posvađali da je sa mlađom decom pobegla kod svojih u Novi Grad. Tek nakon četiri meseca je uverio da se vrati.“

Foto: Privatna arhiva

Dogodilo se nakon lovačkog druženja

Takođe, saznaje se da se Bojanić nedavno pridružio lovcima, iako još nije položio glavni ispit. U subotu ujutru je sa drugim članovima lovačkog društva LD Vinica otišao na lov: "Sledila je druženja kod jednog od meštana, naravno, popili su i nešto. Bojanićeve je tada, posle osam godina, posetio Slađanin brat Darko sa majkom, suprugom i dvoje maloletne dece. Slađana je telefonirala Borislavu da se vrati kući, ali se nije javio – verovatno mu je bilo ispod časti da tako odgovori. Oko pet popodne je, sa još sedam lovaca, ipak došao."

Opis događaja oko 21 čas

Prema pričama meštana: "Jedan od lovaca je Borislavu rekao da bi svoju ženu isterao iz kuće da je takva. Borislav je potom navodno počeo da guši Slađanu, najstariji sin joj je stao u zaštitu. Borislav je tada otišao na tavan po pištolj, sin je krenuo za njim. Borislav je pucao – pogođen je Darko. Čulo se četiri pucnja, za Darka je koban bio jedan hitac. Odmah je preminuo.“

Zaključani u kotlarnici

Svi prisutni su se razbežali, neki čak u čarapama. „Sa suprugom smo se upravo vratili iz Črnomlja. Za stolom sam rešavao ukrštenicu kad sam ispred kuće video grupu ljudi. Borislava mala ćerka je bila samo u čarapama i majici bez rukava. Dali smo im papuče i odeću i svi smo zajedno ostali zaključani u kotlarnici do dva ujutru. Specijalci su zabranili da izlazimo, jer su i dalje tražili Borislava sa psima i dronovima. Nisu ga našli, niti su ga mogli locirati po telefonu jer ga je ostavio kod kuće. Navodno ga je nadzorna kamera snimila na graničnom prelazu u Žuničima.“

Prilikom pretresa kuće pronađena je prava arsenalna soba, uključujući domaće pištolje i puške, kao i veliki broj metaka.

Prijatelji iz mladosti

Tri i po decenije stari Darko, vozač u jednom ljubljanskom transportnom preduzeću, i Borislav su se, prema informacijama slovenačkog portala Žurnal24, poznavali još od mladosti:

„Bili su prijatelji, a Slađana je Borislava upoznala preko Darka. Zajedno su od njenog 18. rođendana.“