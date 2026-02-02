Slušaj vest

Restauracija freske u jednoj rimskoj bazilici izazvala je politički spor u koji su se uključile opozicione stranke, institucije za zaštitu kulture i crkva sa dugogodišnjim vezama sa italijanskom desnicom, piše danas Politiko.

Kako navodi briselski portal, italijanske vlasti su istražile fresku pošto je nakon nedavnih restauratorskih radova izgledalo kao da je na njoj prikazama premijerka Đorđa Meloni u liku anđela ili Nike, lika iz grčke mitologije koju italijanski monarhisti često koriste.

Crte lica heruvima doradio je isti slikar koji je pre 20 godina izradio originalna rešenja za Baziliku San Lorenco iz Lučine, crkvu koja se istorijski povezuje s desničarskim političkim figurama u Rimu.

Njegov umetnički izbor pokrenuo je javnu debatu koja je brzo postala politička.

Predstavnici opozicije zatražili su pokretanje istrage radi 'razjašnjenja svih odgovornosti', dok je Ministarstvo kulture tokom vikenda izvršilo inspekciju na licu mesta. Lokalni zvaničnici Ministarstva kulture 'proveriće da li je postojao zahtev za originalne dekoracije iz 2000. godine i da li postoje skice ili fotografije', s obzirom na to da je crkva u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova Italije.

Lokalna biskupija je u nedelju pokušala da se distancira od političkih konotacija umetničkog dela, pozvavši javnost da religijsku umetnost ne koristi u političke svrhe.

"Prikazi sakralne umetnosti i hrišćanske tradicije ne bi smeli da budu predmet neprimerene upotrebe", navodi se u saopštenju.

Međutim, monsinjor Danijele Mikeleti, župnik bazilike, umanjio je značaj cele polemike, opisujući krilatu pobedu u San Lorencu u Lučini kao pitanje umetničke slobode.

Na kraju krajeva, rekao je on, "čak je i Karavađo koristio lice prostitutke" u svom slikarstvu, dodao je.